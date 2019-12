De rechterhand die gebrouilleerd raakte

Met de aanhouding van Ridouan Taghi in Dubai afgelopen maandag verplaatst de aandacht zich naar die andere voortvluchtige crimineel in de strafzaak Marengo: Saïd R.

Volgens het Openbaar Ministerie speelt deze 47-jarige in Beni Touzine geboren Marokkaan een hoofdrol bij twee liquidaties, twee pogingen daartoe en het voorbereiden van een serie moordaanslagen.

Het OM rekent hem tot de inner circle van Ridouan Taghi. Maar in de onderwereld wordt hij eerder gezien als een lid van een gelegenheidscoalitie voor de distributie van cocaïne. Wie is Saïd R.? Wat is zijn relatie met kroongetuige Nabil B.? Was hij de rechterhand van Taghi?

‘Zes bullets’

Het is 22 juni 2016 en Nabil B. heeft zojuist een bericht gekregen van Saïd R. Wanneer hij het e-mailtje opent staat er een zeer dwingende boodschap: „waar die hond ook is gelijk actie zetten”. Het is een doorgestuurd bericht, afkomstig van Ridouan Taghi, die ze ‘Kleine’ noemen. Die hond is Ranko Skekic, een partner van Ebrahim B., alias ‘de Slager’. Hij is een van de criminele rivalen van Taghi.

Op het moment dat het bericht verstuurd wordt, staat de Utrechtse onderwereld onder hoogspanning. Er is een groot conflict ontstaan tussen Ebrahim ‘De Slager’ en ‘Kleine’ Ridouan Taghi. Het heeft alles te maken met belastende verklaringen die ‘De Slager’ over Taghi heeft afgelegd. Sindsdien staat hij met stip op de dodenlijst van Taghi.

Omdat ‘De Slager’ ondergedoken zit, wordt besloten mensen om hem heen te pakken. Een van die mensen is dus Ranko Skekic. „Hahahahaha. Machine preacher heeft hem goed te pakken”, meldt Taghi na de moord van Skekic. „Weet je die leeft niet meer: hij heeft vijf, zes bullets door zijn hoofd heen gejaagd.” Skekic is op 22 juni 2016 in het Utrechtse Overvecht geliquideerd.

De gang van zaken rond de liquidatie van Skekic is nauwgezet beschreven in de verklaringen van kroongetuige Nabil B., die zijn rol bij deze onderwereldmoord heeft bekend. Nabil B. fungeert als een soort sergeant. Met zijn 29 jaar is hij ongeveer tien jaar ouder dan de jongens die het beulswerk opknappen. Hij regelt van alles voor de ‘heads’, de mannen die uiteindelijk de trekker over moeten halen. Nabil B. zorgt voor foto’s en geeft de plek aan waar het doelwit zich bevindt. Ook zorgt hij voor de gestolen auto’s die bij een liquidatie gebruikt worden en na afloop in brand worden gestoken. De voertuigen koopt hij voor een paar duizend euro per stuk van professionele autodieven.

Saïd R. geldt als een soort verbindingsman tussen Taghi en Nabil B. In de criminele pikorde zou je Saïd R. kunnen beschouwen als een adjudant, het directe aanspreekpunt van Taghi. Maar dat betekende niet dat Saïd R. het uitvoerende werk schuwde. Nabil vertelt bijvoorbeeld hoe hij na de moord op Skekic samen met Saïd R. en diens jongere broer Mo de gebruikte wapens in stukken slijpt en daarna in het water gooit. Bij een recreatiewoning van Saïd R. verbrandt Nabil B. samen met de twee broers alle gebruikte kleding en andere spullen in een vuurkorf.

Maar Said R. betekende voor Nabil B. veel meer dan dat. Hij was een soort beschermheer, een vaderfiguur die de jonge Nabil B. bijstond in het ruwe onderwereldbestaan. Saïd R. – ongeveer 1 meter 75 lang, tanig uiterlijk, kaalgeschoren hoofd – maakte naam in Groningen. Hoewel hij de laatste tien jaar vooral in Utrecht te vinden is, stond Saïd R. tot zijn verdwijning ingeschreven in Groningen. In de Domstad bestierde hij samen met zijn broers het beruchte waterpijpcafé The Platinum Lounge en raakte hij betrokken bij de distributie van cocaïne die door Taghi naar West-Europa werd gesmokkeld. Althans, volgens Ebrahim de Slager: „Meneer Saïd R., eh die doet de handel. Dus hij deelt voor Taghi handel af. Er komt 1.200 kilo binnen, en dan gaat hij het uitdelen. Hij doet de verkoop zeg maar. Hij geeft 100 kilo aan Rotterdam, 200 kilo Amsterdam bijvoorbeeld. Snap je?”

Voor wat hoort wat

Bij die Saïd R. vindt Nabil B. emplooi wanneer zijn studie architectuur op de klippen loopt. Als Nabil B. na een mislukte poging om wiet te kweken met een stevige schuld achterblijft, gaat hij rond 2010 in de cocaïne om dat geld terug te verdienen. In dat milieu komt hij Saïd R. dus tegen. En als Saïd R. door Taghi ergens in 2015 ook betrokken wordt bij liquidaties, gaat Nabil B. mee. Dat ziet hij als een vriendendienst aan Saïd: voor wat hoort wat.

Het gaat fout als Nabil B. en Saïd R. betrokken raken bij een moord op een telg van een bekende Utrechtse familie begin 2017. Het gaat om Hakim Changachi, een jongen die Nabil B. goed kent. Als zijn familie erachter komt dat Nabil B. erbij betrokken is, komt hij klem te zitten tussen de groep Taghi aan de ene kant en de familie Changachi aan de andere kant.

Nabil B. vertelt dat Taghi hem wilde opofferen om te voorkomen dat Taghi een conflict zou krijgen met de familie Changachi. En uit doorgestuurde berichten kan worden afgeleid dat Saïd R. Nabil B. daarvoor heeft gewaarschuwd. Daarop stapt Nabil B. naar de politie en wordt hij kroongetuige.

Saïd R. is sindsdien spoorloos. In de onderwereld is een van de scenario’s dat Saïd R. en Taghi gebrouilleerd zijn nadat bekend werd dat Nabil B. is gaan verklaren. „Nabil B. hoorde bij de familie van Saïd R.”, zo vertelt een bron. Of hij dood is of zich ergens heel goed heeft verstopt, weet eigenlijk niemand zeker in het milieu. „Het kan best zijn dat Taghi het Saïd kwalijk heeft genomen dat Nabil is overgelopen. Misschien zien we hem daarom wel nooit meer terug.”