Boeren voor Binnenhof tijdens stikstofstemming

Een groep boeren is dinsdag op tractors naar het Binnenhof in Den Haag gereden op het moment dat in de Eerste Kamer werd gestemd over een pakket noodmaatregelen tegen de stikstofcrisis. Voor het Binnenhof is de politie aanwezig. Ondertussen is het pakket maatregelen aangenomen.

Het lijkt te gaan om een spontane actie die niet vooraf is aangekondigd. Het is niet bekend hoeveel boeren meedoen aan de actie. Het lijkt te gaan om boeren uit de omgeving.

De meeste actievoerders dragen geen vlaggen of ander materiaal van de actiegroep Farmers Defence Force. Deze boerenprotestorganisatie had eerder op de dag boeren opgeroepen de acties bij de distributiecentra voorlopig uit te stellen, nadat de rechter boeren had verboden distributiecentra te blokkeren. Ze mochten van de rechter wel demonstreren.

Woensdagochtend staan acties gepland van boeren en bouwers tegen de stikstofcrisis. De ANWB verwacht een „zware spits” als gevolg van de acties.

‘Akkoord met Landbouw Collectief’

Ondertussen zou het Landbouw Collectief, een samenwerkingsverband van dertien boerenorganisaties, een akkoord hebben gesloten met het kabinet over maatregelen tegen de stikstofcrisis. Dat schrijft actiegroep Agractie, die onderdeel uitmaakt van het samenwerkingsverband.

In het akkoord zou onder andere afgesproken zijn dat boerenbedrijven niet gedwongen opgekocht kunnen worden. Volgens Agractie is met dit akkoord „het maximaal haalbare op dit moment” bereikt. Ook zou het kabinet extra geld vrijmaken voor maatregelen.