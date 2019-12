Aantal winkels in tien jaar tijd fors gedaald

Het aantal fysieke winkels is de afgelopen tien jaar met ruim 11 procent afgenomen. Begin dit jaar telde Nederland 86.000 winkelvestigingen, terwijl dat er in 2010 nog 97.000 waren, constateert het CBS in onderzoek naar de regionale economie.

Wie supermarkten als categorie buiten beschouwing laat, ziet een nog grotere daling, van 14,6 procent tussen 2010 en 2019. Vooral winkels die spullen verkopen die steeds vaker online worden gekocht, zoals boeken, platen, speelgoed en schoenen, verdwenen.

Online winkelen

De CBS-onderzoekers zagen in dezelfde periode een verdrievoudiging van het aantal webwinkels. Die toename van webshops, naar 40.000 in totaal, had minder gevolgen voor het aantal supermarkten, tuincentra en woonwinkels - daar kwamen juist vestigingen van bij. Winkels voor communicatieapparatuur en mobiel bellen namen, met een stijging van 34 procent, het snelst in aantal toe.

Terwijl steeds meer winkels hun deuren sloten, groeide de Nederlandse bevolking sinds 2010 juist met 700.000 mensen. Per duizend inwoners is het aantal winkels dan ook afgenomen van zes naar vijf. De regio Zeeuws-Vlaanderen heeft met een kleine zeven winkels per duizend inwoners de hoogste zogeheten winkeldichtheid. Flevoland scoort het laagst, met vier winkels per duizend inwoners.

