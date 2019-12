YouTube scherpt regels rond intimidatie aan

YouTube gaat strenger optreden tegen online intimidatie. Ook video’s die verhulde of impliciete dreigingen bevatten, worden verwijderd. Dat heeft het videoplatform van Google vorige week bekendgemaakt.

YouTube gaat bijvoorbeeld optreden tegen video’s die geweld tegen personen simuleren of taalgebruik bevatten die suggereren dat fysiek geweld in het vooruitschiet ligt. „Niemand moet het slachtoffer worden van pesterijen die geweld suggereren”, aldus YouTube. Video’s met „vernederend taalgebruik” op basis van onder meer ras, sekse of seksuele voorkeur worden ook verwijderd. Het verbod geldt ook voor politici, benadrukt het bedrijf.

Kanalen die „een patroon van intimidatie” vertonen, zal YouTube uitsluiten van het advertentieprogramma zodat ze geen geld meer kunnen verdienen. Het videoplatform wil zo optreden tegen uploaders die herhaaldelijk tegen de gedragsregels „aanschuren”, zelfs als individuele video’s de regels niet overtreden.

Stop op advertenties ‘helpt niet’

YouTube kondigde dit jaar aan de regels rond intimidatie op het platform aan te scherpen, nadat de Amerikaanse journalist Carlos Maza het doelwit was geworden van een reeks beledigende video’s op het platform. De journalist van website Vox Media deed in juni publiekelijk zijn beklag over de video’s van de conservatieve YouTuber Steven Crowder. Die zou de afgelopen twee jaar op racistische en homofobe wijze harde kritiek hebben geleverd op het werk van Maza. YouTube stelde aanvankelijk dat Crowder geen gebruiksregels overtrad, maar strafte hem later toch door hem tijdelijk de mogelijkheid te ontnemen om geld te verdienen met reclame bij zijn video’s.

Maza denkt niet dat het stopzetten van advertenties veel zin heeft; volgens hem verdienen YouTube-kanalen veel meer aan het verkopen van merchandise en aan donaties.

De aangescherpte regels zullen ook gelden voor commentaren onder de video’s. Afgelopen kwartaal verwijderde YouTube 16 miljoen intimiderende reacties. Gebruikers krijgen meer mogelijkheden om reacties onder hun eigen video’s te modereren, schrijft het videoplatform. YouTube wil een open platform blijven en „een plek voor een levendig debat en een stevige uitwisseling van ideeën”, maar „intimidatie zal niet langer getolereerd worden”.

Populairste video’s Top-10’s YouTube YouTube Nederland meldde donderdag welke video’s in 2019 het meest bekeken zijn. In de top-10 staan alleen Nederlandse video’s, vooral van ‘traditionele’ media. De top-10 van muziekvideo’s bevat acht Nederlandse video’s. Best bekeken video’s in 2019 1. StukTV: Bram Krikke op de Vlucht, Jachtseizoen 2019 2. Holland’s Got Talent: Is grappige Pietje de nieuwe Jan Smit? 3. Enzo Knol: Er is bij mij ingebroken Populairste muziekvideo’s: 1. Kinderen voor Kinderen – Pasapas (Clip Koningsspelen) 2. Frenna x Mula B – Viraal 3. Marco Borsato, Armin van Buuren, Davina Michelle – Hoe Het Danst