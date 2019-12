Verdachte Gökmen T. niet bij zitting na verzet tegen vervoer

Gökmen T., de man die wordt verdacht op 18 maart dit jaar drie mensen in een tram in Utrecht te hebben doodgeschoten en drie anderen levensgevaarlijk te hebben verwond, was maandag niet aanwezig op de derde pro-formazitting in zijn zaak. Eerder had de rechtbank de verdachte opgedragen aanwezig te zijn. Hij verzette zich te hevig, vertelde de voorzitter van de strafkamer; er zou teveel geweld en dwang nodig zijn om hem alsnog naar de Utrechtse rechtbank te krijgen.

Het OM vervolgt T. voor moord en doodslag op meerdere personen met een terroristisch oogmerk en voor dreiging met terrorisme. Zowel zijn advocaat André Seebregts, die T. gedwongen kreeg, als het Openbaar Ministerie lieten weten zich neer te leggen bij het feit dat Gökmen T. niet aanwezig zou zijn. De rechtbank besloot daarop het bevel niet uit te voeren.

De rechter wees T. verplicht een advocaat toe voor zijn proces. T. had dit eerder geweigerd, en ook zijn toegewezen advocaat betoogde maandag dat T. zich prima zelf kon verdedigen. De rechtbank had eerder besloten T. dat een verplichte advocaat nodig had, omdat hij een gebrekkig ontwikkeld geestesvermogen heeft. Dat is bevestigd door een onderzoek van het Pieter Baancentrum, dat inmiddels is afgrond. T. zou zwakbegaafd en narcistisch en daardoor mogelijk verminderd toerekeningsvatbaar zijn.

‘Traumatiserend’

Seebregts vroeg de rechtbank de verdachte ook bij volgende zittingen niet te dwingen naar de rechtbank te komen. De verdachte zit op een zogenaamde terroristenafdeling, wat inhoudt dat hij gevisiteerd moet worden als hij de afdeling verlaat. Als hij zich verzet, wordt dit gedaan door een speciaal achtkoppig team, dat gewapend is met helmen en stokken. “Dat is erg traumatiserend”, aldus Seebregts. De advocaat voegde daaraan toe dat hij niets wil afdoen aan de vreselijke dingen die Gökmen T. zelf op zijn geweten heeft.

Of T. verplicht moet verschijnen bij de inhoudelijke zitting, wordt later beslist.