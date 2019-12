Ik zit in de trein naar Groningen en hoor drie elkaar nog onbekende mensen zich aan elkaar voorstellen. Ze treffen elkaar toevallig op weg naar een bijeenkomst en nemen plaats in de vierzitter voor me. „Ik heb ze nog niet uitgerold hoor”, zegt een van hen. Onwillekeurig denk ik: „Oh, dat type mens met managementjargon. Dat komt weer ergens een consult geven en de organisatie even ‘meenemen’. Nu in de trein snel even ‘schakelen’ om daarna ‘een stukje helderheid te kunnen communiceren’. Als ik mijn blik van mijn laptop opricht, zie ik dat de vrouw posters in haar hand heeft.

