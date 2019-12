‘Toezichthouder: stop met ontwikkeling nieuw ict-systeem politie’

De politie moet stoppen met de ontwikkeling van een nieuw ict-systeem waaraan ze sinds 2012 werkt. Dat adviseert het Bureau ICT-Toetsing (BIT), meldt Trouw maandag. Het Operationeel Politie Platform (OPP) is risicovol, nodeloos ingewikkeld en duur, aldus het BIT.

Het systeem, waarin zeker 44 miljoen euro is geïnvesteerd, is bedoeld om politiegegevens op een centrale manier te registreren. Het moet de basis vormen voor een reeks technische middelen waar agenten en rechercheurs de komende jaren mee gaan werken, aldus Trouw. Zo zouden agenten tijd kunnen gesparen doordat met het OPP gegevens over incidenten en bekeuringen nog maar één keer hoeven te worden geregistreerd.

Als het OPP inderdaad een halt wordt toegeroepen, dan zou dat het zoveelste ict-fiasco zijn van de overheid. Begin dit jaar besloot minister Carola Schouten (Landbouw, ChristenUnie), na 65 miljoen euro uit te hebben gegeven te stoppen met de vernieuwing van de ict-systemen bij de Nederlandse Voedsel- en Warenautoriteit. En ook aan een systeem dat de Belastingdienst ontwikkelde om alle transacties van de fiscus te verwerken, werd na een investering van negen jaar en 203 miljoen euro de brui gegeven.

Het onafhankelijke BIT werd in 2016 opgericht en valt onder het ministerie van Binnenlandse Zaken. De toezichthouder kan ict-projecten van de overheid die meer dan 5 miljoen euro kosten, onderzoeken en daar openbaar advies over uitbrengen.

