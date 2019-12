Heerlijke overwinningstelevisie tijdens WK-zege handbalvrouwen

Als Nederland de finale van het WK Handbal had verloren, hadden we streng moeten zijn voor Ziggo Sport. Dat had voor de verslaggeving van de mogelijk historische middag presentator en voetbalkenner Jack van Gelder de leiding gegeven, met naast hem oud-voetballer Rafael van der Vaart – oud-international Yvette Broch moest in haar eentje de handbaleer hooghouden.

Van der Vaart en Van Gelder samen betekent: ouwe jongens, voetbalbrood. De mannen vingen elkaar vliegen af over de gebrekkige handbalkennis van de ander, terwijl Broch onverstoorbaar toelichting gaf op de offensieve dekking van de Spanjaarden. Van der Vaart, partner van Estavana Polman, wentelde zich met overgave in zijn rol van spelersman. Nadat Nederland een dramatische start te boven was gekomen en toch met voorsprong de rust was ingegaan, zei hij. „Als ik vroeger slecht begon, dan kon je me net zo goed wisselen in de rust. Dat gebeurde dan ook best vaak.” Subtekst: mijn vrouw is beter dan ik was.

Nederland won toch, na een bloedstollende ontknoping, waarin ook commentator Raymond Koning even de weg kwijt leek te zijn. De rode kaart voor de Spaanse Hernández had hij goed in de smiezen, maar hij wekte de indruk overvallen te worden door de zevenmeterworp die Nederland ook toegekend kreeg. Later bleek dat Van der Vaart op dat moment „penalty! penalty!” roepend door de Ziggo-studio had gerend. „Ik ken die nieuwe regel wel, die commentator van jullie niet!”

Door de zege waren twee tv-wetten van toepassing op de uitzending van Ziggo Sport. De eerste is dat overwinningstelevisie altijd heerlijke televisie is, de tweede dat Jack van Gelder de beste is in het oppoken van een vreugdevuur in de studio. Eigenlijk zou je hem stand-by moeten hebben bij grote sportevenementen en hem in moeten vliegen als er daadwerkelijk gewonnen wordt. Samen met Willem-Alexander.

Zondagmiddag liet hij in het Ziggo-studiootje de chaos regeren. Een kinderhandbalteam liep in aandoenlijke polonaise door het beeld, Van der Vaart gooide een handbal hard op de presentator af, die deze onhandig afweerde waarna een waterglas op tafel omviel – het was gelukkig vlak voordat de champagne werd aangerukt. „Laat vooral die beelden maar zien terwijl wij praten”, zei Van Gelder, verwijzend naar de dolzinnige wereldkampioenen in Japan. „Wij zijn onbelangrijk.”

Zo ontstond er een sfeer van redeloze oranjevreugde die meestal voorbehouden is aan voetbaldagen. Er verschenen foto’s van Van der Vaart op het grijze parkeerterrein bij de studio, waar de oud-voetballer heen was gevlucht toen hij de wedstrijdspanning niet langer kon verdragen. Zijn opgeluchte vreugde was besmettelijk – net als zijn zichtbare ontroering.

Ook Broch had genoeg van het contextualiseren, de analiste (trouwens zevende in Expeditie Robinson dit jaar) was alleen nog maar blij met de wereldtitel. De oud-international stak haar lange armen zo ver de lucht in dat ik bang was dat ze haar vingers zou branden aan de studiolampen. De prijsuitreiking werd integraal uitgezonden: te lange toespraken van handbalbobo’s en een trofee die gemaakt leek van melkchocolade, maar die bij uitreiking gemeen zwaar bleek te zijn.

‘Deze ceremonie duurt langer dan het hele toernooi”, zei Van Gelder. Juist toen hij dacht over te schakelen naar interviews in de sporthal, kwamen vier Japanners in beeld die bij toerbeurt met een vlag begonnen te zwaaien. De overwinningspresentator erkende zijn nederlaag en besloot dan maar de wapperkwaliteiten van de vaandelzwaaiers te bespreken: „Hij daar is meer een kortebaanzwaaier.” Het was zo’n dag waarop zelfs dat grappig was.