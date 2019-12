Ridouan Taghi aangehouden in Dubai

Drugscrimineel Ridouan Taghi (41) is maandag aangehouden in Dubai. Dat meldt de Nederlandse politie. Taghi is aangehouden door de politie van Dubai. Nederland heeft per direct om zijn uitlevering gevraagd.

Taghi stond internationaal gesignaleerd en aan zijn aanhouding was een beloning van 100.000 euro verbonden. Het Openbaar Ministerie gaat er vanuit dat de procedure die moet leiden tot zijn uitlevering enige tijd in beslag zal nemen. Taghi werd maandag gearresteerd in een woning in Dubai. Korpschef Erik Akerboom: „De arrestatie van T. is voor Nederland van groot belang. Met hun criminele activiteiten vormen T. en zijn handlangers een bedreiging voor de rechtsstaat.”

