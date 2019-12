Regeren over rechts lonkt in de Eerste Kamer | ‘Kim il Krol’ mag door bij 50Plus

Het kabinet heeft een meerderheid voor de stikstofwet gevonden – en daarmee een nieuwe route over rechts in de Eerste Kamer aangeboord. SP en ChristenUnie trekken samen ten strijde tegen arbeidsmigratie. En Henk Krols herverkiezing bij 50Plus had Noord-Koreaanse trekken.

OTTENPAADJE: Zo eindigde dan de zoektocht van het kabinet naar voldoende steun voor de stikstofspoedwet. Ruim een week lang had de ene na de andere oppositiepartij een eisenlijstje op tafel gelegd: GroenLinks wilde in ruil voor steun extra geld voor natuur, PvdA investeringen in openbaar vervoer, Forum voor Democratie een verbod op islamitische gebedsoproepen. „Chantagepolitiek”, volgens Henk Otten: daar doet hij niet aan mee. Vrijdagavond gooide hij het op een akkoordje met het kabinet: zijn driekoppige fractie stemt dinsdag vóór de wet in de Eerste Kamer, die daarmee vrijwel zeker is van een meerderheid. Hij hoefde er niks voor terug, bezwoer Otten – al was het mediamoment op het Torentje met de premier en de minister van Financiën natuurlijk meer dan een toevallige bijkomstigheid.

Motorblok op rechts: Het ‘Ottenpaadje’ is dit nieuwe geitenpaadje van het kabinet in de Eerste Kamer al genoemd. Na de verkiezingen leek de rol van grote gedoger nog weggelegd voor GroenLinks, PvdA of eventueel FvD. Maar ook met Groep Otten (3 zetels), SGP (2) en 50Plus (2) kunnen de coalitiepartijen nu aan een meerderheid in de senaat komen. „Het kleine motorblok op rechts”, constateerde 50Plus-senator Martin van Rooijen na Ottens toezegging blij. „PvdA en GroenLinks dachten dat zij de baas werden. Maar dat worden wij.”

Stikstofwinst/stikstofwind: Het is de vraag hoe lang het kabinet kan genieten van de verworven meerderheid voor de stikstofwet. Want gaat die echt de bouw vlottrekken? Met name in de kustgemeenten heerst grote twijfel over de effectiviteit van de noodmaatregelen. „Al het stikstofvoordeel waait hier weg”, klaagt de Haagse wethouder Boudewijn Revis vandaag in De Telegraaf.

KIM IL KROL: Ja, had Henk Krol vorige maand gezegd, hij wilde graag opnieuw lijsttrekker voor 50Plus worden. Maar dat zou hij alleen doen als een overtuigende meerderheid van de leden zich achter hem zou scharen. Dat is gelukt, bleek dit weekend op het partijcongres: Krols kandidatuur werd met 89 procent van de stemmen herkozen. Reden voor Krol om zichzelf te tooien met de bijnaam ‘Kim il-Krol’ en voor de partij om hem in een filmpje als een Noord-Koreaanse alleenheerser te vereren.

50Plusminus: De opmerkelijkste spreker van de dag was de 22-jarige Hanneke Schuurman. Zij moet ervoor zorgen dat ’s lands ouderenpartij straks ook een eigen jongerenafdeling heeft. Of die geen moeite zal hebben om jongeren enthousiast te krijgen? Dat is vast een makkie, aldus Schuurman in de Volkskrant, als ze eenmaal weten dat 50Plus van het leenstelsel af wil.

MOOIE TIJDEN BIJ DE TEGENPARTIJ: Ook de SP congresseerde dit weekend, in Nieuwegein, en politiek verslaggever Pim van den Dool was erbij. Op het congres stond vooral de keuze voor een nieuwe voorzitter hoog op de agenda. Die verkiezingsstrijd – soms gemoedelijk, soms guur – werd gewonnen door Jannie Visscher, oud-wethouder in Groningen en Eindhoven én de kandidaat die door het partijbestuur was voorgedragen. Visscher volgt de rebelse Ron Meyer op, die zijn aftreden bekendmaakte na de desastreuze Hans Brusselmans-campagne voor het Europees Parlement. Een beetje opmerkelijk dus dat Visscher in het AD pleit voor een terugkeer naar de wortels als „actiepartij” en zich gaat afzetten tegen „de gevestigde orde” om te laten zien dat „de SP niet is zoals de rest”. Was dat niet precies de missie van Meyer?

GELEGENHEIDSVERBOND: Die nieuwe strijdbaarheid staat samenwerken met een coalitiepartij overigens niet in de weg. Vandaag presenteert de SP samen met de ChristenUnie een actieplan om Europese arbeidsmigratie in te perken en uitzendbureaus aan te pakken. Partijleiders Lilian Marijnissen en Gert-Jan Segers willen willen EU-lidstaten onderling afspraken laten maken over maximale aantallen, integratie afdwingen en harder toezien op vergunningen voor de bureaus die arbeidsmigranten aan het werk zetten. Een ongebruikelijke combinatie? Misschien, maar Marijnissen is al een tijd kritisch over arbeidsmigratie. En Segers noemde arbeidsmigratie al eens „potentieel gif” en deinst ook nu niet terug voor ferme taal. De EU noemt hij in de Volkskrant „te veel een project voor het bedrijfsleven waar de sociale kant ontbreekt”. En D66, dat zich juist hard maakt voor méér arbeidsmigratie, is „naïef”, aldus diezelfde Segers in Nieuwsuur.

HAGA-KLACHT: Wybren van Haga is boos. Het voormalige VVD-Tweede Kamerlid ergerde zich dit weekend op Twitter aan de minieme spreektijd die hij krijgt als afsplitser, een klacht die hij vorige week ook al uitte in de Kamer (waarmee hij direct 45 van zijn 60 seconden aan spreektijd verbruikt had). Volgens Van Haga worden ‘zetelrovers’ bewust klein gehouden – en dat klopt, want dat was exact de bedoeling van de wijziging die de Kamer zelf doorvoerde, in reactie op alle Kamerleden die uit hun fractie stapten en solo verder gingen. Van Haga blijft bij zijn punt: hij ziet er de hand in van „het partijkartel”, zegt hij, en wil de regels weer omgooien.

HAGA-KLACHT (2): Over Haga’s gesproken. Het Amsterdamse Cornelius Haga Lyceum haalt al het hele jaar het nieuws: de Onderwijsinspectie is al lange tijd kritisch, minister Arie Slob (Primair en Voortgezet Onderwijs, CU) dreigde onlangs nog de financiering stop te zetten. Maar nu blijkt uit onderzoek van NRC dat voor de Inspectie al lang en breed vaststond dat het bestuur van de islamitische school weg moest, nog voordat daarvoor een onderbouwing bestond. En Slob dacht er niet bepaald anders over: hij wilde al in maart verkennen hoe de financiering kon worden stopgezet, desnoods „buiten de reguliere onderwijswetgeving om”. „Tunnelvisie”, oordelen onderwijsdeskundigen.

WAT WIJ KUISTEREN: Het was de week van de wachtgeldincasseerders en zakkenvullers, maar hoe zit het nu echt met alle beloningen en vervoedingen op het Binnenhof? Lamyae Aharouay, Mark Kranenburg en Barbara Rijlaarsdam ontspinnen in de nieuwste aflevering van Haagse Zaken de spin en leggen uit waar het wachtgeld vandaan komt, wat een Kamerlid verdient – en hoe (on)verdiend de vergoedingen van Klaas Dijkhoff, Isabelle Diks en Thierry Baudet nu eigenlijk zijn.

QUOTE VAN DE DAG:

„Natuurlijk bevat zo’n speech overdrijving. Obama zegt: Yes we can… Dan ga je toch ook niet klagen dat er dingen zijn die we niet kunnen doen?.”

Volgens Paul Cliteur, FvD-fractieleider in de Eerste Kamer, viel er niets af te dingen op de Uil van Minerva-speech van Thierry Baudet na de Provinciale Statenverkiezingen.