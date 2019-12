Rechter: RIVM moet nog dit jaar beslissen over vrijgeven stikstofdata

Het Rijksinstituut voor Volksgezondheid en Milieu (RIVM) moet voor het einde van het jaar een beslissing nemen of het alle data kan vrijgeven die hebben geleid tot de berekening dat ongeveer 46 procent van de stikstof in natuurgebieden afkomstig is van de landbouw. Dat heeft de rechter in Den Haag maandag bepaald in een kort geding.

De zaak was door twee boerenstichtingen aangespannen tegen de staat en het RIVM. De stichtingen, het Mesdagfonds en de stichting Stikstofclaim, kunnen niet geloven dat de cijfers kloppen. Zij vermoeden dat een veel groter deel van het stikstofoverschot afkomstig is van industriële bedrijven. Het vrijgeven van alle industriële emissiedata, die als concurrentiegevoelig gelden, wordt bemoeilijkt door de privacyregels.

‘Helder motiveren’

Als het RIVM besluit de cijfers niet beschikbaar te stellen, moet het instituut dat „helder motiveren”, heeft de rechter bepaald. Als de data wel worden afgegeven, moet dat vervolgens binnen een week gebeuren.

Het RIVM stelde eerder vrijwel alle gegevens te hebben vrijgegeven. Bedrijven in Nederland die jaarlijks meer dan 10 ton stikstof uitstoten, moeten dat melden in een milieujaarverslag. Met deze rapportages kan 87 procent van de industriële uitstoot worden verklaard. De resterende 13 procent wordt verklaard door schattingen van de uitstoot van de overige industriële bedrijven, onder meer gebaseerd op de gebruikte hoeveelheid elektriciteit. Hoeveel bedrijven dat zijn, is niet bekend.