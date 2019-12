PSV ontslaat trainer Mark van Bommel

Trainer Mark van Bommel is maandagochtend ontslagen bij voetbalclub PSV. Dat maakt de club uit Eindhoven bekend op zijn website. Volgens de directie waren de „voortdurende serie van negatieve resultaten” en „het proces er omheen” bepalend bij dat besluit.

Onder Van Bommel was PSV bezig aan een bijzonder slecht seizoen. De club uit Eindhoven staat op de vierde plaats in de Eredivisie, op tien punten achterstand van Ajax en AZ, slaagde er aan het begin van het seizoen niet in zich te plaatsen voor de Champions League en is ook al uitgeschakeld in de Europa League.

Na het verlies zondag tegen Feyenoord (3-1) in de Kuip was de maat vol voor de clubleiding. In de laatste twaalf wedstrijden die Van Bommels ploeg speelde, werd slechts twee keer gewonnen en zes keer verloren. De laatste uitwedstrijd die PSV won dateert van 3 oktober, de wedstrijd bij Rosenborg in de Europa League.

Van Bommel zelf zei zondag nog tegenover media niet aan stoppen te denken. De club gaat nu een tijdelijke plaatsvervanger aanstellen. Wie dat wordt zal later op maandag bekend worden gemaakt. Van Bommel, die ook als speler lang actief was voor PSV, trad in de zomer van 2018 aan als hoofdtrainer. Vorig seizoen gaf de ploeg onder zijn leiding aan het einde van het seizoen de koppositie weg aan Ajax en eindigde PSV op de tweede plek in de Eredivisie.

