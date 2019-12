Pinautomaten vanaf maandag iedere nacht uit tegen plofkraken

Geldautomaten die in de openbare ruimte staan, worden voortaan iedere avond om 23.00 uur buiten werking gesteld en gaan de volgende ochtend pas om 07.00 uur weer aan. Dat heeft de Nederlandse Vereniging van Banken maandag bekendgemaakt. De maatregel, die bedoeld is om plofkraken tegen te gaan, gaat per direct in. Hoe lang die geldig blijft, is niet bekend.

De NVB sprak maandag met ministers Ferdinand Grapperhaus (Justitie en Veiligheid, CDA) en Wopke Hoekstra (Financiën, CDA) over maatregelen tegen het toenemende aantal plofkraken. Uitgeschakelde geldautomaten zijn volgens de NVB „minder toegankelijk” en zouden als zodanig ook minder vatbaar moeten zijn voor een succesvolle plofkraak. Bij een afgesloten pinautomaat kan bijvoorbeeld geen explosief in een lade geplaatst worden.

Verplaatsen pinautomaten

Het nachtelijk uitzetten van machines is de meest concrete maatregel, maar ook is afgesproken dat automaten die een „verhoogd risico voor omwonenden” vormen, zullen worden verplaatst. Dat zijn met name automaten die in de directe omgeving van woningen staan, zegt een NVB-woordvoerder.

Er zijn dit jaar tot nu toe „ongeveer zeventig” plofkraken of pogingen daartoe gepleegd in Nederland. In verband daarmee zijn 71 mensen aangehouden. Bij een plofkraak blazen criminelen een geldautomaat op, in de hoop daar geldbiljetten uit te kunnen halen. Het gebruik van de steeds zwaardere explosieven zorgt vaak voor flinke schade voor omliggende woningen en gevels.

Na een reeks plofkraken sloot ABN Amro honderden pinautomaten. Voor een paar duizend mensen ligt de dichtstbijzijnde geldautomaat nu verder dan vijf kilometer uit de buurt.