OM optimistisch over uitlevering Taghi maar Marokko wil hem ook

Verrast en opgelucht. Zo reageerden politie en justitie maandagochtend op het verlossende telefoontje uit Dubai. De arrestatie van de voortvluchtige moordverdachte Ridouan Taghi vormt het voorlopige sluitstuk van een intensieve zoekoperatie die begon toen Taghi in het voorjaar van 2018 op nummer één werd gezet op de lijst van ’s lands meest gezochte criminelen. Meer dan een jaar werkten honderd rechercheurs van een zogenoemd ‘dedicated opsporingsteam’ aan de zaak.

Nu Taghi is aangehouden, hangt er een aantal belangrijke vragen boven de markt. De eerste is of de Verenigde Arabische Emiraten bereid zijn om Taghi uit te leveren. En zo ja, aan wie? Taghi, die met een vals paspoort in Dubai verbleef, wordt niet alleen in Nederland verdacht van betrokkenheid bij onderwereldmoorden. Ook Marokko heeft Taghi in het vizier, vanwege een vergismoord op een zoon van een voorstaande rechter in Marrakech, in november 2017.

En in tegenstelling tot Nederland heeft Marokko wél een formeel uitleveringsverdrag met de Emiraten. Toch is justitie optimistisch over de uitlevering aan Nederland. „Zijn arrestatie is verricht op ons verzoek”, aldus het OM. „Ik weet nog niet wat Dubai gaat doen”, aldus hoofdofficier van justitie Fred Westerbeke. Toch voorziet hij geen grote problemen: „Ik verwacht dat Taghi binnen een aantal weken wordt uitgeleverd aan Nederland. Misschien wel sneller.”

De jacht op Taghi is in 2018 in een stroomversnelling gekomen toen er een serie belastende verklaringen van een kroongetuige aan het strafdossier werd toegevoegd. De moord op een broer van de kroongetuige, een week later, verhoogde de urgentie. Het onderzoeksteam maakte onder meer gebruik van informatie van tipgevers en onderschepte berichten van versleutelde telefoons.

De opsporing werd bemoeilijkt door het internationale karakter van de zoektocht naar Taghi, die geen bezwaar maakt tegen het gebruik van zijn volledige naam. Bronnen hadden gemeld dat hij in Zuid-Amerika, Marokko, rond de Stille Oceaan of in het Midden-Oosten zou zitten.

Op een inderhaast ingelaste persconfentie meldde de politie dat er intensief is samengewerkt met het Investigation Department van Dubai Police. Daar werd de 41-jarige Taghi de afgelopen nacht aangehouden. „De aanhouding is rustig verlopen”, aldus Andy Kraag, het hoofd van de Landelijke Recherche. Kraag zegt op dit moment niet over informatie te beschikken hoe de aanhouding precies tot stand is gekomen.

Marengo-proces

Het Openbaar Ministerie heeft „goede hoop” uit dat Taghi terecht zal staan in het zogenaamde Marengo- proces, dat draait om een reeks onderwereldmoorden en pogingen daartoe.

Ook minister Ferdinand Grapperhaus (Justitie, CDA) gaat ervan uit dat Taghi naar Nederland komt. Zowel Nederland als de Verenigde Arabische Emiraten hebben vertrouwen in een snelle uitlevering van Ridouan Taghi, zei hij in een reactie. „Aan beide kanten is er een positieve stemming.”

Behalve de Nederlandse politie verdient ook de politie van Dubai een compliment, vindt Grapperhaus. „Dat is echt wel heel bijzonder, dat we een samenwerking hebben opgezet die dit mogelijk heeft gemaakt.” Hij twitterde: „Bij de rechtstaat hoort dat we doorzetten in de opsporing. En mensen verantwoordelijk houden voor hun daden.”

De in Marokko geboren Ridouan Taghi, die over drie dagen 42 wordt, is de hoofdverdachte in een almaar uitdijend onderzoek naar moorden in de onderwereld. Er lopen inmiddels twee grote strafzaken waarin Taghi als opdrachtgever van liquidaties wordt neergezet. De grootste zaak heet 26Marengo en draait om vijf liquidaties, drie moordpogingen en nog een serie voorbereidingen voor moord, van september 2015 tot januari 2017. Behalve Taghi worden er in deze zaak zestien verdachten vervolgd. Een van hen is de nog altijd voortvluchtige Saïd R. Hij wordt gezien als een van de belangrijkste handlangers van Taghi. Over zijn verblijfplaats is nog altijd niks bekend.

In het tweede onderzoek, dat de naam 26Eris draagt, wordt Taghi beschuldigd van drie liquidaties en een serie pogingen en voorbereidingen in 2017. In die zaak zijn elf mensen als verdachte aangemerkt.

In beide zaken is een kroongetuige opgestaan. De twee mannen, die zelf hebben bekend dat ze betrokken zijn bij moord, hebben zeer belastende verklaringen voor Taghi afgelegd.

