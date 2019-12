OM: geen vervolging voor dood zedenverdachte in speeltuin Assen

Justitie gaat geen vervolging instellen tegen vijf mannen die verdacht werden van betrokkenheid bij de dood van een 32-jarige man in een Assense speeltuin, in augustus dit jaar. Volgens het Openbaar Ministerie hebben de mannen wel bijgedragen aan het overlijden van het slachtoffer, maar geen strafbaar feit gepleegd. Justitie seponeert de zaken tegen het vijftal, dat de 32-jarige man in bedwang hield omdat die het dochtertje van één van de mannen misbruikt zou hebben.

Dat de vijf mannen de zedenverdachte tegenhielden toen die wilde wegfietsen en daarna vastklemden op de grond, was volgens het OM een „gerechtvaardigd burgeroptreden”. Er is namelijk genoeg bewijs dat de overleden man zich schuldig heeft gemaakt aan een zedenmisdrijf, aldus justitie. Op zijn telefoon is beeldmateriaal gevonden van het delict. „Burgers mogen in zo’n geval iemand aanhouden en daarbij afhankelijk van de omstandigheden gepast geweld gebruiken.”

Het gebruikte geweld was in dit geval geoorloofd, vindt de aanklager. „Het ging hier om een sterke man die zich met kracht verzette, zelfs toen de mannen hem onder controle probeerden te houden.” Daarom zijn de vijf mannen volgens justitie niet strafbaar. „Er is geen sprake van opzet dan wel schuld aan het overlijden van de man.” De mannen werden na het incident opgepakt, maar snel weer vrijgelaten.

‘Niet gewild’

Even goed heeft het vijftal wel bijgedragen aan de dood van de man, zo is uit onderzoek gebleken. Hij stierf door een combinatie van een hartafwijking, gebruik van drugs en alcohol en „de inbedwanghouding”, zegt het OM. De mannen hebben volgens justitie desondanks „niet gewild of kunnen voorzien” dat de zedenverdachte zou overlijden.

Het incident vond op 24 augustus plaats in de Assense wijk Peelo. De vader van het vierjarige slachtoffer van het zedenmisdrijf ging, toen hij van het misbruik hoorde, achter de vermeende dader aan. Die probeerde weg te fietsen, maar belandde in een vechtpartij met de vader. De verdachte kwam op de grond terecht en werd door vier toegesnelde mannen op de grond gehouden. Toen de politie arriveerde, bleek hij overleden.

Het OM benadrukt ook dat de 32-jarige man zich niet meer voor de rechter heeft kunnen verantwoorden voor het zedenmisdrijf. Wanneer dat wel had gekund, dan zegt justitie zeker te zijn dat er dan „voldoende wettig en overtuigend bewijs” was geweest om de man te veroordelen.