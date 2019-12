Nintendo gaat het met de Switch in China proberen

In ‘gameland’ China is alles anders. Vraag het Sony en Microsoft. Zij brachten er in 2015 hun succesvolle spelcomputers PlayStation 4 en Xbox One uit. China had dat jaar net het verbod op buitenlandse consoles geschrapt. Wereldwijd waren toen al tientallen miljoenen PlayStation 4’s en Xbox Ones verkocht. En nu de Chinese markt voor games openging – de grootste ter wereld – zou je denken: succes gegarandeerd.

Dat viel lelijk tegen. De verkoop van de twee spelcomputers is in China tot op heden blijven steken op enkele schamele miljoenen stuks.

En toch gaat Nintendo het nu ook proberen. Het Japanse gamebedrijf achter Mario, Zelda en Pokémon lanceerde vorige week de Switch in China. Beleggers waren er blij mee. Het aandeel Nintendo tikte het hoogste punt in twee jaar aan op de dag dat de Switch in de Chinese winkels kwam.

De hoge notering is tekenend voor de huidige staat van Nintendo, waar het behoorlijk goed mee gaat. Dat is met name te danken aan het succesverhaal van de in 2017 uitgekomen Switch.

De Japanners verkeerden destijds in crisissfeer: de opvolger van de ongelofelijk goed verkochte Wii mislukte totaal, en de omzet van het bedrijf verschrompelde tot 4,4 miljard dollar. De Switch, met games als Legend of Zelda: Breath of the Wild, bleek de redding. Nintendo’s inkomsten verdrievoudigden bijna.

Met 42 miljoen verkochte exemplaren heeft de Switch Nintendo’s vroegere spelcomputersucces, de Nintendo 64, inmiddels ruimschoots ingehaald. Al staat het apparaat nog op gepaste afstand van de al langer verkochte PlayStation 4 (103 miljoen stuks) en Xbox One (46,9 miljoen).

Maar de vraag is: hoe zal Nintendo het in China vergaan? De gamemarkt daar is onvergelijkbaar met die in de rest van de wereld. Door het genoemde verbod op buitenlandse spelcomputers bleven de Chinezen tot 2015 nagenoeg verstoken van consoles die gemeengoed waren in de woonkamers van Tokio tot San Francisco; van Nintendo’s Gamecube tot Microsofts Xbox 360. Gevolg is dat de gamesindustrie zich in China anders heeft ontwikkeld. Spellen voor pc’s en mobiele telefoons vormen de hoofdmoot van de 36,5 miljard dollar (32,7 miljard euro) die volgens marktonderzoeker Newzoo jaarlijks omgaat in China’s gamemarkt. Volgens Niko Partners, een Amerikaans onderzoeksbureau, komt slechts 1,3 procent van die omzet uit spelcomputers en games ervoor. Wereldwijd ligt dat omzetaandeel op zo’n 20 porocent.

Dat verklaart ook dat de Playstation 4 en Xbox One het in China niet zo goed deden. Chinezen zijn gewend niets voor hun games te betalen; mobiele games download je gratis op een telefoon die je toch al hebt. Dan is het veel gevraagd het equivalent van honderden euro’s uit te geven aan een Playstation 4, waarbij je ook nog eens veel geld kwijt bent voor games. Daar komt bij dat in China door de strenge censuur veel minder spellen te koop zijn.

De vooruitzichten voor Nintendo in China zijn beter, zegt Wim Zwanenburg van vermogensbeheerder Stroeve Lemberger. Niet alleen omdat de Switch goedkoper is dan concurrenten toen die uitkwamen. „Nintendo pakt het slim aan. Het lanceert de Switch in samenwerking met Tencent, China’s grootste gamebedrijf.” Tencent is tevens eigenaar van de populaire berichtenapp WeChat. Door de samenwerking verzekert Nintendo zich van een miljoenenpubliek.

Wat ook helpt, aldus Niko Partners, is dat gamen met de Switch zowel op tv als draagbaar kan. Dat spreekt Chinese gamers aan, die van mobiel gamen houden.

Wil de Switch een succes worden, dan moet het Chinese overheidsapparaat wel even haast maken: pas één game is door de censuur.