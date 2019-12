Nederlandse ‘nepvoetballer’ die vast zat in Denemarken ontsnapt

De Nederlandse ‘nepvoetballer’ Bernio V. (25) is tijdens een gevangenentransport in Denemarken ontsnapt. Dat heeft de politie in de Deense regio West-Jutland bevestigd aan NRC. V. zat vast op verdenking van fraude. Hij is ontkomen op het moment dat hij werd vervoerd naar de gevangenis. V., die zich in Denemarken had voorgedaan als profvoetballer, wordt behalve fraude ook verdacht van diefstal, bedreiging en mishandeling van zijn Deense vriendin.

V. ontsnapte maandag niet lang nadat zijn voorlopige hechtenis door een rechter met vier werken was verlengd. Hij ging er vandoor tijdens transport van de rechtbank in Viborg - waar hij bij de plaatselijke profclub onder contract stond - naar de gevangenis in Holstebro. Op het moment dat hij rond twee uur ‘s middags uit een politiebusje naar het gevangenisgebouw geleid werd, sprintte V. er volgens een Deense politiewoordvoerder opeens vandoor.

Vooralsnog is V. volgens de Deense politie onvindbaar. De 36.000 inwoners van Holstebro worden opgeroepen uit te kijken naar de voortvluchtige Nederlander.

Cape Town City

V. raakte eind november in opspraak toen Viborg aangifte tegen hem deed, onder meer wegens fraude. Zijn zaakwaarnemers deden alsof ze bij een gerenommeerd spelersmakelaarskantoor werkten, door vervalste documenten en e-mails naar de club op te sturen. Volgens de zaakwaarnemers had V. gespeeld bij clubs als Cape Town City in Zuid-Afrika en Audax Italiano in Chili. Viborg wilde hem graag een kans geven en nam hem aan, zonder hem ooit in actie te hebben gezien.

Eenmaal op het trainingsveld bij Viborg bleek V. helemaal niet te kunnen voetballen. Cape Town City had wel van hem gehoord, maar rook onraad en ging niet met de Nederlander in zee. De contacten met andere clubs lijken compleet te zijn verzonnen.

Viborg deed niet alleen aangifte tegen V., maar ook tegen de personen die zich namens hem voor deden als zaakwaarnemer. De club is naar eigen zeggen geen geld aan V. verloren, omdat hij nog geen seconde voor de tweededivisionist had gespeeld op het moment dat hij tegen de lamp liep.