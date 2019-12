Nederland opent drie ambassades in ‘instabiele ring rond Europa’

Nederland krijgt drie nieuwe ambassades. Het ministerie van Buitenlandse Zaken heeft maandag aangekondigd dat het kantoren opent in Jerevan (Armenië), Niamey (Niger) en Ouagadougou (Burkina Faso).

Volgens minister Blok moeten de ambassades een rol spelen in het Nederlandse beleid op terreurbestrijding, internationale stabiliteit en de mensenrechtenschendingen. Daarop zijn de nieuwe locaties uitgekozen: volgens het ministerie is de stand van zaken in de „instabiele ring rond Europa” van invloed op economische ontwikkelingen, stabiliteit en veiligheid van Nederland. „Problemen daar hebben directe gevolgen hier”, stelt Blok op Twitter. „Door meer te doen in deze landen”, om terrorisme te bestrijden en politieke stabiliteit te bevorderen, „kan Nederland zijn eigen belangen beter behartigen”.

Zo moet vanuit de ambassade in Armenië, dat strategisch gelegen is tussen Rusland, Turkije en Iran, worden geholpen bij de bestrijding van corruptie. En Niger en Burkina Faso, waar al Nederlandse dependances waren die worden ‘opgewaardeerd’, liggen in een instabiel gebied waar terrorisme oplaait. De Sahel is sinds 2018 een speerpunt van de veiligheidsstrategie van Buitenlandse Zaken. Vanwege de instabiliteit in de regio is, zo staat beschreven in die strategie, sprake van „irreguliere migratiedruk” naar Nederland toe. Om de toegenomen instabiliteit in de landen langs die migratiedruk te proberen te bestrijden werd eind vorig jaar 40 miljoen euro extra uitgetrokken voor diplomatie.

Het Nederlandse diplomatieke netwerk is verspreid over 140 kantoren - ambassades, consulaten en ander vertegenwoordigingen. Ieder jaar kijkt het ministerie of daar veranderingen moeten worden doorgevoerd en worden nieuwe benoemingen gedaan.