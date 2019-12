Niet zo lang geleden waren er twee ‘mediapriesters’ die we geregeld op tv en radio konden zien en horen. Antoine Bodar, de serieuze, conservatieve en erudiete priester die vaak de hete kolen uit het vuur haalde, en de sympathieke Roderick Vonhögen, voor de vrolijke verhalen. Die zien we nauwelijks meer. De in Rome woonachtige Bodar (inmiddels met pensioen) vindt het nu wel leuk geweest, en Vonhögen heeft nu zijn eigen mediakanalen. Maar inmiddels is er een nieuwe mediapriester opgestaan: Jan-Jaap van Peperstraten (41), ook wel bekend als ‘twitterpriester’ (@jjvpeperstraten, meer dan 10.000 volgers).

We spreken elkaar in Alkmaar, vlak na de eucharistieviering. Waarom zien we eigenlijk steeds minder geestelijken in de media? „Vroeger had je zoiets als een kerkredacteur, en die waren doorgaans goed op de hoogte van het kerkelijk leven”, zegt Van Peperstraten. „Die zijn nu nagenoeg verdwenen. Er zit nog één goede bij een krant waarvan je het misschien niet gauw zou verwachten: het Friesch Dagblad.”

Opvallend genoeg had NRC Handelsblad, zo heb ik me laten vertellen, in de jaren 90 nog een redacteur ‘geestelijk leven’, wijlen Frits Groeneveld. Die werd later nog predikant.

Van Peperstraten staat open voor het gesprek („als het maar beleefd blijft”), ook met media, al moeten die ook „een houding van openheid hebben”. Maar enige zelfkritiek is ook op zijn plaats als het gaat om de kerk, die zich steeds meer mediaschuw gedraagt. „Je wint niks door te verstoppen, door steeds maar ‘geen commentaar’ als antwoord te geven”, zegt hij. „Eerste les communicatie: je communiceert altijd, en ‘geen commentaar’ is een boodschap die luid en duidelijk is. In negatieve zin welteverstaan.”

Maar ook het geduld van een twitterpriester is niet oneindig. Tegen ‘cultuurchristenen’ die zich zorgen maken om de joods-christelijke cultuur: „Zie ik u zondag in de kerk?” „Of bijvoorbeeld wanneer mensen mij willen uitleggen wat ik geloof.” Ik moet denken aan een twitterbericht van de huidige paus (@Pontifex, meer dan 18 miljoen volgers), toen hij christenen en moslims opriep elkaar te behandelen als broeders en zusters. Een twitteraar, een Nederlandse radiopresentator nota bene, vroeg zich af of de paus niet beter moslims kon vragen zich te bekeren, met de opdracht aan Zijne Heiligheid om Johannes 14:6 te lezen.

De paus vragen om de Bijbel te lezen, alleen een Nederlander durft dat.

Ik vraag de priester ter afsluiting nog om een mooie kerstgedachte. „Kerst is vooral het feest dat speelt met het idee van welkom heten. Wie wil je welkom heten voor het komend jaar in je leven? Wie geef je een speciale plek en hoe ga je investeren in die relatie? Kerst gaat over geen plek in de herberg – en als er geen plek is dan dik je maar een beetje in.”

