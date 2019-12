Josylvio in optima forma in uitverkochte Melkweg

Vorig jaar was hij de meest gestreamde artiest van Nederland. Na zijn ijskoude straatraphit ‘Le7nesh’ uit 2015 (het Nederlandse equivalent van N.W.A’s anti-gezaganthem ‘Fuck Tha Police’) verbreedde hij snel zijn muzikale horizon. Hij scoorde een absolute zomerhit met zijn bijdrage aan het tropische ‘Hey Meisje’ van Esko, maar brengt met hetzelfde gemak een gangstertrack als ‘Westside’ uit. Zijn nieuwste nummer is een bewerking van Van Dik Houts ‘Stil In Mij’, in samenwerking met Do. Die verbreding staat centraal tijdens Josylvio In Concert.

Josylvio vloeit heerlijk door zijn nu al grote catalogus. Van alle vier zijn albums komt materiaal voorbij, het meeste van zijn laatste, ‘Gimma’. Hij waagt zich af en toe aan een melodische uithaal en zijn rapcoupletten bestaan uit duidelijk gearticuleerde lettergrepen, maar hij oogt behoorlijk relaxed. In de ene track klinkt dansbare Caribische percussie en op een kille hiphopbeat neemt hij ons even mee naar toen hij zijn dagen sleet op straat, gevuld met twijfel en risico.

„Onderweg naar morgen, maar morgen kunnen we weg zijn”, rapt Josylvio, vlak voordat collega-rapper Kevin onder begeleiding van luid gejuich het podium op wandelt. Als ook Sevn Alias aansluit levert het een haast iconisch beeld op: drie van de hardste rappers van Nederland, voor een prachtig decor, dat bestaat uit perfect uitgesneden schermen in de vormen van een skyline. Ook Hef, Idaly, Moeman en Monsif staan hem bij in de show, het verrassingsgehalte blijft zo continu hoog.

Door de skyline flitsen videoclipfragmenten, de één opgenomen op straat in Nederland, een ander in Hollywood: letterlijk ‘de westside’. Het staat symbool voor Josylvio’s carrière en ambities. Josylvio In Concert toonde een all round-rapper in optima forma.

Hiphop Josylvio. Gehoord: 15/12, Melkweg, Amsterdam. ●●●●●