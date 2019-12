Agent Giltay declareerde zelfs dinerrekening van onbekenden

„FF wijntje doen?” of „ff hapje gaan eten bij krab?” Het zijn vragen die Brenda per app stuurt naar haar man en eerste voorzitter van de Centrale Ondernemingsraad (COR) van de Nationale Politie Frank Giltay (58). De politieman vindt het prima. Zijn moeder mag ook mee naar restaurant Krab aan de Haven in zijn woonplaats Almere. De kosten van het dineren worden als zakelijke uitgaven gedeclareerd bij de Nationale Politie.

Soms maakt Giltay het volgens officier van justitie Hendrik-Jan Talsma wel erg bont. Op 15 juli 2015 dineert Giltay met een andere persoon bij Het Hert in Naarden. Ook deze rekening wordt als werkoverleg in rekening gebracht bij de politie. Hoewel de agenda van Giltay die dag geen afspraken bevat „en het gebruik van twee flessen prosecco op zijn minst een contra-indicatie is voor een zakelijk diner”, zegt Talsma.

Giltay declareert diezelfde avond nóg een etentje. Het is de rekening die een man die dineerde met zijn vriendin en schoonmoeder – en die geen relatie hebben met de politie – betaalde twee minuten voordat Giltay bij de kassa stond. Ook die factuur stopte Giltay volgens het Openbaar Ministerie in zijn zak en verhaalde hij bij zijn werkgever.

Wegens jarenlang knoeien met declaraties en het regelmatig doen van privé-uitgaven met zijn creditcard van de politie eiste officier van justitie Talsma maandag voor de Zwolse rechtbank een onvoorwaardelijke celstraf van een jaar tegen Giltay. De verdachte heeft een smet geworpen op het instituut ondernemingsraad en schade toegebracht aan het vertrouwen in de politie. „Uitgerekend de voorzitter van het orgaan dat de politieorganisatie moet bevragen op aspecten als integriteit en zorgvuldigheid, manipuleerde facturen, schoof met posten, mystificeerde bestedingen en gebruikte politiegeld voor privé doeleinden.”

Een lens van 2.500 euro

Giltay heeft zich volgens het OM op vele momenten schuldig gemaakt aan valsheid in geschrifte. De voorzitter wilde volgens het OM „graag goede foto’s van zichzelf hebben” en schakelde een eigen fotograaf in. Die vertelde Giltay voor zijn werk een bepaalde lens nodig te hebben van 2.500 euro. De voorzitter vertelt de fotograaf dat hij de lens mag aanschaffen. De factuur die de fotograaf naar Giltay stuurt, moet hij op last van de voorzitter twee keer aanpassen. Hij wil het woord lens „niet op de factuur zien staan”, appt Giltay. De factuur moet luiden: „foto’s conform afspraak”. En zo gebeurt het. Giltay accordeert de betaling.

Giltay heeft jarenlang de meest buitenissige uitgaven bij de politie gedeclareerd: overnachtingen in het Amstel-hotel, een imago-coach, maatpakken en voor zijn vrouw bestelde hij 198 flessen prosecco. Om redenen van efficiency heeft het OM slechts een selectie van die zaken ten laste gelegd. Het zou te veel opsporingscapaciteit hebben gevergd om bijvoorbeeld uit te zoeken of de prosecco die de firma ‘Almere bruist’ van mevrouw Giltay uitdeelde aan adverteerders de door de politie betaalde flessen waren. Brenda Giltay en kennis Claudia, die met haar boekingskantoor volgens het OM veel valse facturen voor Frank Giltay opstelde, staan 16 januari voor de strafrechter.

‘Mes in mijn rug gestoken’

De voorzitter van de COR ontkende in de rechtbank van Zwolle alle aantijgingen. Hij heeft naar eigen zeggen geen cent politiegeld in eigen zak gestopt. „Ik heb stinkend mijn best gedaan voor de organisatie en wordt nu in mijn rug gestoken.” Er ging wel eens iets fout, maar dat kwam volgens Giltay omdat de politieorganisatie een bende was door de reorganisatie.

Giltay kampt bovendien met een posttraumatische stressstoornis. De PTSS-klachten zijn volgens hem ontstaan nadat in 2016 zijn zus en vader kort na elkaar kwamen te overlijden. Sindsdien slaapt hij nauwelijks nog en loopt hij in de Ziektewet. „Ik kan op dit moment niks en probeer te overleven”, zei Giltay, die ook klaagde over de media. „Ik ben kapot geschreven door de pers.”

In januari doet de strafrechter uitspraak. Vorige maand oordeelde de bestuursrechter dat Giltay terecht is ontslagen omdat hij structureel niet integer handelde.