Het schuurtje van Hani had naam gemaakt in de buurt. Het verspreidde een zoete, weeïge lucht – van wiet, vermoedden buren. Uit een blauw vat in de tuin stak een slangetje dat het huurhuis inliep. Agenten die huiszoeking deden, ontdekten in de blauwe vaten „zoetige stroop” , in de schuur „plastic bakken met een roodachtige vloeistof” en in de woning tabak, heel veel waterpijptabak.

Werd in dit Groningse schuurtje stiekem waterpijptabak gekookt? Stond hier, middenin een woonwijk in Hoogkerk, een illegaal tabaksfabriekje dat levert aan waterpijpcafés en shishalounges?

Met hangende schouders hoort de 49-jarige, in Amman geboren, Hani de officier van justitie aan. De fiscale opsporingsdienst FIOD en douane vonden vorig jaar zomer bij hem thuis 1.069 kilo waterpijptabak, 64 kilo rooktabak en 2.825 sigaretten zonder dat daarover de vereiste 114.602 euro accijns was betaald. Naast twee seal-apparaten en een weegschaal lagen lege en verpakte dozen opgestapeld met de opdruk ‘Al Fakher’, een populair merk waterpijptabak vervaardigd in de Verenigde Arabische Emiraten.

„Ik had alleen mijn huis beschikbaar gesteld” vertaalt de tolk als de rechter Hani vraagt waarom. Een kennis, die ook terechtstaat maar niet is komen opdagen, was initiatiefnemer. „Hij had het recept. Hij is een gevaarlijk man. Ik heb me voor zijn karretje laten spannen.”

Dat weigeren rechtbank en officier van justitie te geloven. In de blauwe vaten zat glycerine, vertelt de officier: een grondstof gebruikt voor het bevochtigen van (waterpijp)tabak. Maar liefst 1.000 liter glycerine en 400 kilo tabak was bij Hani thuis afgeleverd, wist de Duitse douane uit een vrachtbrief, het telefoonnummer van de Empfänger was van Hani. Ook uit WhatsAppgesprekken blijkt dat de verdachte niet de ondergeschikte rol speelt die hij wil doen geloven. De kennis „kon per week tien vaten koken”, Hani regelde grondstoffen en de afzet, „veertig euro voor een blikje”. „Als jij de producten brengt die ik nodig heb”, appte de kennis aan Hani, „dan beloof ik jou dat wat ik kook precies zo als Al Fakher zal smaken. Niet 80, maar 100 procent.” Hani antwoordt: „Alles wat je nodig hebt, zal ik leveren. […] Na die tweeduizend blikken die we klaar maken, gaan we tienduizend blikken klaarzetten.” En even later appt hij dat hij „geen zaken doet” met een klant die niet meer dan 15 euro per blik wil betalen.: „Zulke mensen belemmeren onze zaken.”

De verdachte buigt het hoofd: „Ik zit vol spijt.” Als de officier op de proppen komt met een nieuw strafbaar feit ad informandum, raakt zijn hoofd bijna de tafel. Uitgerekend het weekend voor de zitting, vijftien maanden na de arrestatie bij zijn huis, werd Hani opnieuw opgepakt. Ditmaal in Den Haag, hij vervoerde 77,5 kilo waterpijptabak, 25 kilo rooktabak en 198 kilo sigaretten zonder 47.062 euro accijns te hebben betaald. Op het politiebureau heeft hij schoorvoetend bekend.

„Meneer is gewoon doorgegaan”, beklemtoont de officier. „Hij bleef artikel 5 van de Wet op de accijns overtreden.” Afgaand op de 1.000 liter glycerol en alle informatie uit de appgesprekken neemt hij aan dat Hani heel veel meer zwarte tabak heeft geproduceerd dan aangetroffen. Hij eist anderhalf jaar celstraf, omdat de staatskas „miljoenen” accijns is misgelopen en er sprake was van merkvervalsing. Verder wijst hij erop dat illegale tabaksproductie een van de meest winstgevende vormen is van criminaliteit, waarmee terrorisme wordt gefinancierd.

Maar zo’n lange celstraf vindt Hani’s advocaat „buitenproportioneel”. Met zijn berekening bluft de officier, die kan hij onmogelijk met feiten staven. „De rechtbank moet zich beperken tot de aangetroffen hoeveelheden tabak.” Ook is de strafmaat „te ver doorgeschoten”. Volgens de oriëntatiepunten van het OM wordt bij het mislopen van twee ton accijns negen tot twaalf maanden celstraf opgelegd. Bovendien is zijn cliënt first offender. „Ik pleit voor 240 uur werkstraf en een voorwaardelijke celstraf.”

Maar Hani krijgt een jaar gevangenisstraf, waarvan 3 maanden voorwaardelijk. De rechtbank neemt het hem „zeer kwalijk” dat hij illegaal tabak heeft vervaardigd en „voor hoge bedragen” accijns heeft ontdoken. „Dat werkt ontwrichtend op zowel de Nederlandse en Europese markt.” De proeftijd duurt drie jaar, als „stevige stok achter de deur”, zodat Hani niet weer de fout in gaat.

Rechters: voorzitter Ineke Peterzon; H.M.Braam; Anke Skerka Officier van justitie: Edo Edens Advocaat: Evert van der Meer