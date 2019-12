Hoger beroep: 28 jaar cel voor moord op broer kroongetuige Nabil B.

Shurandy S., de moordenaar van de broer van kroongetuige Nabil B., is maandag in hoger beroep door het gerechtshof Amsterdam veroordeeld tot 28 jaar cel. Die straf is conform de strafeis van het Openbaar Ministerie en hoger dan de twintig jaar die hij in januari in eerste aanleg opgelegd kreeg.

De 41-jarige S. schoot op 29 maart 2018 in Amsterdam-Noord de broer van Nabil B. dood. Volgens het hof is S. „buitengewoon kil, berekenend en genadeloos” te werk gegaan. Hem werd 100.000 euro voor de liquidatie geboden en S. zou daar zonder aarzeling op in zijn gegaan.

Nabil B. werkt als kroongetuige samen met justitie in het grote liquidatieproces Marengo. Daarin is topcrimineel Ridouan Taghi de hoofdverdachte.

Vergelding kroongetuige

S. heeft de moord bekend, maar wilde tijdens de rechtszaak niets zeggen over wie zijn opdrachtgever is geweest. Het doodschieten van B.’s broer is hoogstwaarschijnlijk een vergelding voor diens rol in het Marengo-proces.

In september werd ook de advocaat van B., Derk Wiersum, in Amsterdam geliquideerd. De raadsman met wie Wiersum samenwerkte, maakte vorige week bekend te stoppen met de verdediging van de kroongetuige. Volgens De Telegraaf zou er een nieuwe advocaat zijn gevonden voor B., maar bij de rechtbank in Amsterdam was donderdag nog niet bekend wie dat zou zijn.