Het leven van een angel investeerder: „Je wil door. Je wil steeds maar door”

Toen internetondernemer Jeroen Bertrams (45) in 2006 zijn websites lening.com en verzekering.com verkocht, had hij plots geld. Meerdere tonnen. Genoeg om te investeren.

Hij stak zijn vermogen in start-ups: jonge technologiebedrijven. Dertien jaar later heeft Bertams in totaal „vier à vijf ton” in meer dan tweehonderd start-ups geïnvesteerd, waaronder vijf ‘eenhoorns’ – techbedrijven die op meer dan een miljard dollar worden gewaardeerd.

Het maakt hem tot een van de meest actieve angels – vermogende particuliere investeerders in techbedrijven – van Nederland. Volgens een schatting van Bertrams zelf zijn er zo’n tienduizend angels in Nederland.

Onlangs verscheen zijn boek Succesvol investeren in start-ups, waarin Bertrams schetst hoe je als beginnend investeerder voorkomt dat je veel geld verliest aan bedrijven die veel beloven, maar uiteindelijk niks presteren.

Start-ups maken in de eerste jaren vrijwel altijd verlies en hebben steeds nieuw geld nodig om te kunnen voortbestaan. Als groei uitblijft, of de kosten te hoog zijn, gaan bedrijven over de kop. Volgens verschillende onderzoeken mislukt 70 tot 90 procent van alle jonge technologiebedrijven.

Investeerders als Bertrams lopen intussen grote financiële risico’s in hun zoektocht naar de nieuwe Airbnb of Facebook.

Je verkocht je bedrijf. En wat gebeurt er dan?

Bertrams: „Je gaat rondkijken. Wat moet ik met dat geld doen? Je ziet dat mensen om je heen investeren en denkt: dat is gaaf, dat wil ik ook. Er komt van alles op je af. Ik heb meteen geïnvesteerd in de eerste paar start-ups die ik tegenkwam. Ze zijn geflopt. Geld weg. Ik investeer kleine bedragen, meestal 10.000 of 20.000 euro, dus ik kon dat wel hebben. Daarna ben ik het structureler gaan aanpakken.”

Waar let je op als je investeert?

„Ik kijk altijd eerst naar het team. Wie leidt dit bedrijf? Er is ongelofelijk veel blabla in deze sector. Er zijn maar heel weinig mensen die echt iets doen. Hebben ze zelf de technologie ontwikkeld die nodig is voor hun product? Ook heel belangrijk: zijn het mensen die zelf tijd en geld hebben geïnvesteerd in hun bedrijf? Als ze nog in loondienst zijn, haak ik gelijk af.”

En als ze zeggen: als jij investeert, dan neem ik ontslag?

„Dan steek ik er geen cent in. Ik wil dat ze echt mentaal de stap hebben genomen naar ondernemerschap. Niet dat ze er pas voor gaan als er een zak geld ligt. Dat vind ik niks. Dan geloof je niet echt in je idee. Ik wil niet de enige zijn die de risico’s draagt.”

Het beeld van start-ups is glamoureus. Maar als je jonge ondernemers spreekt, lijkt de praktijk: de spaarpot stroomt leeg en je werkt voor een minimumloon.

„Dat is ook zo. Je doet dit met het idee dat er in zeven of tien jaar een bak geld komt. Het risico is enorm, maar de beloning kan ook enorm zijn. Dat moet je aankunnen.”

Lees ook een interview met Daan Weddepohl, oprichter van de worstelende start-up Peerby: ‘Of het wordt een fenomeen, of helemaal niks’

Hoe belangrijk is het idee zelf?

„De app of dienst die een start-up heeft bedacht is meestal het probleem niet. Het idee zit vaak wel goed. De vraag is meer: gaat het écht groot worden? Ik zoek echt naar bedrijven die in potentie wereldwijd kunnen gaan. Daarom valt er veel om. Dat is oké, als je een paar grote klappers hebt.”

Hoeveel van je tweehonderd investeringen beschouw je als succesvol?

„Er zijn er tien die minimaal dertig tot veertig keer hun investering kunnen opleveren. Ik ben in de allereerste ronde in Rappi gestapt, de Thuisbezorgd van Zuid-Amerika. Ze hebben net een miljard opgehaald bij techinvesteerder Softbank. Mijn grootste klapper moet Notion worden: software waarmee je notities kan bijhouden. Het groeit als kool. Ze hebben heel weinig geld opgehaald, mijn inleg is tonnen waard. Als ik dat kan verzilveren, heb ik mijn hele portfolio terugverdiend.”

Je aandeel verkopen kan alleen als een bedrijf naar de beurs gaat of wordt overgenomen. Tot dat moment blijft het virtueel geld.

„Inderdaad. Op papier ben ik heel rijk.”

Hoe voorkom je dat je te veel risico neemt met dat in je achterhoofd?

„Dit is allemaal geluk, laten we eerlijk zijn. Ik moet mezelf wel eens in toom houden. Blijf doen wat je doet, ga nu niet doen alsof je alles weet. Dat is gewoon niet zo.”

Stel, de bubbel barst…

„Daar maak ik me wel zorgen over. Als de beurs nu hard daalt, vinden er geen beursgangen meer plaats. Overnames worden lastig. Dan stopt de hele keten. Dan kan ik mijn belang niet verzilveren en blijft liquiditeit uit.”

Om te investeren heb je cash nodig. Hoe organiseer je dat?

„Dat is momenteel een groot probleem. Ik ben best onverstandig bezig, als ik eerlijk ben. Ik heb driekwart van mijn vermogen geïnvesteerd en heb in veel bedrijven pro rata recht. Dat betekent dat ik mag doorinvesteren als er een nieuwe ronde komt. Maar mijn geld begint op te raken om dat te kunnen doen.”

Je kan wachten.

„Dat kan ook, maar je wil zo graag door.”

Hoe verslavend is dit?

„Heel verslavend. Het is echt gevaarlijk. vooral die vervolgrondes geven je een boost. Je wil door, je wil steeds maar door. Als ik jou hoor zeggen: ‘kan je niet wachten’, denk ik: ja, ik kan wachten. Maar dan komt Notion met een vervolgronde, en dan? Ik geloof heilig in dat bedrijf. Dan wil ik meedoen. Anders verwater ik, dan gaat mijn belang omlaag. Soms moet ik een stapje terugdoen, zodat ik niet te ver hierin ga.”

Heb je een gezin?

„Een vrouw en twee kinderen. Mijn vrouw is internist, die begrijpt hier geen bal van. Ze vertrouwt me volledig en we hebben het thuis goed geregeld. Alle rekeningen zijn netjes gescheiden. Als het bij mij helemaal misgaat, heeft ze er nul last van. En als dat gebeurt, ga ik wel weer ergens in loondienst. Dat is dan maar zo.”

CV Auteur en investeerder

Jeroen Bertrams (1974) is een internetondernemer en angel investeerder. Hij stak geld in meer dan tweehonderd start-ups, waaronder vijf unicorns – techbedrijven die op meer dan 1 miljard dollar worden gewaardeerd. Bertrams schreef acht managementboeken, onder meer over online marketing en sociale media. In november verscheen zijn jongste boek, Succesvol investeren in start-ups.