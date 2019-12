Grote stijging aantal tuchtzaken over seksuele intimidatie in de sport

Het aantal tuchtrechtzaken bij het Instituut Sportrechtspraak (ISR) is in een jaar tijd vertienvoudigd. De afgelopen jaren behandelde het ISR gemiddeld vijf zaken per jaar, dit jaar zijn dat er tot nu toe al 52. Een groot deel draait om seksueel overschrijdend gedrag, en de cijfers over dopingzaken zijn nog niet meegerekend. Dat bevestigt ISR-secretaris Henk van Aller maandag na berichtgeving van De Telegraaf.

Bestuurders van het ISR waarschuwen dat het instituut het aantal zaken mogelijk niet meer aankan als de stijging zoals verwacht verder doorzet. De stijging heeft volgens het bestuur vooral te maken met de toegenomen aandacht voor seksueel overschrijdend gedrag door #MeToo en het onderzoek van de commissie De Vries, die namens sportkoepel NOC-NSF misbruik in de sport onderzocht.

Ook is de stijging te verklaren, zeggen de bestuurders, doordat meer bonden zich bij het ISR hebben aangesloten. Zo heeft de KNVB zich afgelopen zomer aangesloten. „Er is veel meer aandacht voor het onderwerp dan een aantal jaar geleden”, zegt Van Aller. „Zowel binnen als buiten de sportwereld. Het wordt steeds duidelijker dat meldingen niet meer binnen de vereniging of bestuurskamer opgelost moeten worden. De sfeer is een stuk opener geworden in de sport.”

Er zijn 69 van de 75 sportbonden in Nederland aangesloten bij het ISR. Iedere bond die aangesloten is heeft een meldplicht. De grootste twee nog niet aangesloten bonden zijn de tennisbond en de hockeybond. Het instituut buigt zich over zaken die onder meer te maken hebben met seksuele intimidatie, doping en matchfixing. Het ISR kan leden van een sportbond royeren als strafmaatregel. Bij veel zaken loopt ook een strafrechtelijk onderzoek van het Openbaar Ministerie en de politie.

Het ISR royeerde onder meer de Rotterdamse atletiektrainer Jerry M., die jarenlang lang meisjes tussen de elf en achttien jaar misbruikte. Hij bekende tegenover het ISR het misbruik van negen meisjes tussen 1983 en 2017. De coach moet in februari voor de rechter in Dordrecht verschijnen.