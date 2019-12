FIFA claimt bijna 2 miljoen euro van Blatter en Platini

De FIFA eist dat de voormalige FIFA-voorzitter Joseph (Sepp) Blatter en UEFA-voorzitter Michel Platini 2 miljoen Zwitserse frank (1,8 miljoen euro) terugbetalen aan de wereldvoetbalbond. Dat blijkt uit de aanklacht die de FIFA maandag heeft ingediend bij een Zwitserse rechtbank, melden internationale persbureaus.

Blatter betaalde het geld in 2011 uit aan Platini als voorzitter van de voetbalbond. Een ethische commissie van de FIFA oordeelde later dat de deal in strijd was met de ethische code van de bond. De twee machtige mannen in de voetbalwereld werden daarna voor acht en zes jaar geschorst vanwege de ondeugdelijke betaling. Dat verbod werd later teruggebracht naar zes en vier jaar.

Zelf houden Blatter en Platini nog altijd vol dat ze niets verkeerd hebben gedaan. Volgens de voetbalbestuurders was de betaling bedoeld voor werkzaamheden die Platini uitvoerde voor de FIFA tussen 1999 en 2002. Waarom de betaling zo laat pas werd gedaan is onduidelijk. Eerder opende ook justitie in Zurich een strafrechtelijk onderzoek naar de twee bestuurders, maar daar is tot nu toe geen aanklacht uitgekomen.