Drenthe in de jaren tachtig

De zilvermijnen van Drenthe, het nieuwe boek van fotograaf Sake Elzinga, gaat natuurlijk niet over zilvermijnen. Elzinga koos de titel vanwege het chemische proces waarmee de foto’s uit de ontwikkelbaden in zijn donkere kamer tevoorschijn kwamen en waarbij zilver een belangrijk element was. In het fotoboek, met als ondertitel De jaren 80 in foto’s laat Elzinga (die dit jaar zijn veertigjarig jubileum viert als fotograaf én zestig wordt) een tijdsdocument zien van de provincie waar hij opgroeide en waar hij zijn hele leven is blijven wonen. Een nostalgisch fotoboek over de dagelijkse gebeurtenissen in een provincie – paardenmarkten, kermissen, Oogstdagen, de opening van een winkelcentrum – die soms langs het landelijke of het wereldnieuws opschuren: het NK schaatsen in Assen in 1986 of vredesdemonstraties zoals die in de jaren tachtig over de hele wereld plaatsvonden.