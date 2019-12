Johnson gaat Brexit-wet vrijdag opnieuw voorleggen aan Lagerhuis

Johnson gaat Brexit-wet vrijdag opnieuw voorleggen aan parlement

Premier Boris Johnson gaat de Brexit-wet die uittreding van het Verenigd Koninkrijk uit de Europese Unie per 31 januari regelt, komende vrijdag voorleggen aan het Lagerhuis. Dat meldt zijn woordvoerder maandag, schrijft persbureau Reuters. De verwachting is dat Johnson op genoeg steun kan rekenen.

Bij de verkiezingen van afgelopen donderdag behaalden de Conservatieven van Johnson een grote meerderheid in het Lagerhuis. De Tories hebben nu 365 van de 650 zetels in handen. Johnson had beloofd om de Brexit-wet voor de Kerst aan het parlement voor te leggen.

Als de wet wordt aangenomen en het VK de EU op tijd verlaat, dan kunnen de onderhandelingen over hun toekomstige relatie beginnen. Jonhson zegt al langer „een ambitieus handelsakkoord met de EU” te willen waarin bedrijven zonder quota of tarieven handel kunnen drijven. De vraag is of de EU daarmee akkoord gaat. De onderhandelingen over zo'n nieuw akkoord zullen hoogstwaarschijnlijk opnieuw zeer ingewikkeld worden.

Als het VK de EU verlaat begint er een transitiefase van een jaar waarin de Britten nog wel aan de EU-regels moeten voldoen en gebruik kunnen maken van de voordelen, maar zonder vertegenwoordiging in Brussel. Die periode loopt eind december 2020 af. Donderdag wordt het parlement officieel geopend door de koningin. Eerdere pogingen van premier Johnson en zijn voorganger Theresa May om Brexit-wetten door het parlement te loodsen, mislukten tot nu toe steeds.