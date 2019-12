‘Boeren willen distributiecentra supermarkten niet blokkeren bij acties’

De boeren die op 18 december gaan actievoeren tegen het Nederlandse stikstofbeleid, zullen daarbij geen distributiecentra blokkeren. Volgens persbureau ANP heeft de advocaat van de actiegroep Farmers Defence Force (FDF) dat maandag gezegd tijdens een kort geding.

Bij de aankondiging van de grootschalige acties stelde de FDF dat het zou gaan om acties waardoor Nederland „op zijn grondvesten zal schudden”. Wat er precies zou gebeuren, zou op de dag van de protestacties zelf openbaar worden gemaakt. Het blokkeren van distributiecentra werd op sociale media-kanalen en in groepen waarin boeren onderling communiceren als mogelijke actie genoemd. De brancheorganisatie voor supermarkten Centraal Bureau Levensmiddelenhandel (CBL) probeerde in gesprek te komen met de boerenorganisatie en spande een kort geding aan tegen FDF toen dat niet lukte. De supermarkten willen een verbod op eventuele blokkades.

In de rechtszaal stelde de advocaat van FDF maandag dat de berichten over die blokkades „nepnieuws” zijn. De acties die voor woensdag zijn gepland zouden helemaal geen blokkades zijn, maar „dynamische acties” gericht tegen de supermarkten. Het is nog niet duidelijk wat die acties inhouden. De advocaat van FDF wil dat het CBL niet-ontvankelijk wordt verklaard in het kort geding.