Boeren melden 45 demonstraties bij distributiecentra supermarkten aan

Farmers Defence Force (FDF) heeft voor komende woensdag bij 45 gemeenten demonstraties aangemeld bij distributiecentra van supermarkten. Dat bevestigt een woordvoerder van de boerenprotestorganistie naar aanleiding van berichtgeving door de NOS. Of er ook daadwerkelijk op alle plekken geprotesteerd gaat worden, is nog niet zeker.

Distributiecentra waar FDF actie wil voeren, zijn van alle grote supermarkten die in Nederland gevestigd zijn. Ook voor acties bij centra van groothandelaren als Sligro en Hanos zijn meldingen gedaan. In de brieven aan de gemeenten schrijft FDF enkele honderden boeren per locatie te verwachten.

Een woordvoerder van FDF benadrukt tegenover NRC dat het versturen van de brieven een formaliteit is. „Het is helemaal niet zeker of er ook echt demonstraties komen”, zegt hij. Dat hangt volgens de woordvoerder onder meer af van het oordeel van de rechter in het kort geding dat door brancheorganisatie voor supermarkten CBL tegen FDF is aangespannen. „Misschien mogen we we helemaal geen actie voeren.” De voorzieningenrechter doet dinsdag uitspraak.

Geen blokkade

Eerder op maandag zei de advocaat van FDF tijdens de behandeling van het kort geding dat de boeren niet van plan zijn woensdag distributiecentra te blokkeren. De supermarkten vreesden dat dit ging gebeuren en spanden daarom de rechtszaak aan. In een woensdag op de FDF-site verschenen gedragscode verzoekt de organisatie boeren ook geen blokkades op te werpen.

In de eerste week van december lieten de boeren de mogelijkheid van blokkades nog wel open. Ze kondigden toen tegen supermarkten gerichte acties aan, die Nederland „op zijn grondvesten zullen doen schudden”. Eind vorige week voerden de boeren voor het laatst actie. Ze deden dat toen op de Dam in Amsterdam, bij het provinciehuis in Den Bosch en bij Eindhoven Airport.