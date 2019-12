Uitlevering drugscrimineel Ridouan Taghi ‘kan nog enige tijd duren’

Ook Marokko wil Taghi Tijdens de persconferentie werd duidelijk dat ook Marokko een uitleveringsverzoek voor Taghi uit heeft staan bij de Verenigde Arabische Emiraten. In tegenstelling tot Nederland, hebben die twee landen wel een uitleveringsverdrag met elkaar. Voor Westerbeke was de informatie over het Marokkaanse verzoek „ook vers”, maar hij toonde zich optimistisch. „Wij gaan er vanuit dat een uitlevering in de richting van Nederland er moet komen.”

Reactie Grapperhaus: 'Voortreffelijk werk' Minister Grapperhaus reageerde vast kort op Twitter: ferdgrapperhaus Ferd Grapperhaus Vandaag is Ridouan T. aangehouden. Voortreffelijk werk van de mensen van @Politie en @Het_OM die hier hard aan hebben gewerkt. Samen met de politie in Dubai. Bij de rechtstaat hoort dat we doorzetten in de opsporing. En mensen verantwoordelijk houden voor hun daden. 16 december 2019 @ 17:15 Volgen

'Meer aanhoudingen te verwachten' Met de aanhouding van Taghi maandag is het onderzoek nog allerminst afgedaan, benadrukte Westerbeke. Zo wordt er nog gezocht naar Taghi's compagnon Saïd Razzouki. Westerbeke: „U kunt de komende tijd nog meer aanhoudingen verwachten.”

Geen beloning uitbetaald Voor de aanhouding van Taghi was een beloning uitgeloofd van 100.000 euro, maar die is niet uitbetaald. „De aanhouding is echt gedaan op basis van eigen inlichtingen", aldus hoofdofficier van justitie Westerbeke.

Marengo-proces Hoofdofficier van justitie van het Landelijk Parket Fred Westerbeke zei „blij maar vooral opgelucht” te zijn dat alle inspanningen uiteindelijk hebben geleid tot de aanhouding. Over het uitleveringsverzoek aan Dubai zei hij: „Hoewel er geen verdrag is, hoeft dat een uitlevering niet in de weg te staan. De procedure kan snel gaan, maar ook nog enige tijd in beslag nemen.” Westerbeke verwacht dat Taghi persoonlijk terecht kan staan in het Marengo-proces. Hij wordt verdacht van het opdracht geven voor verschillende moorden en van leidinggeven aan of deelname aan een criminele organisatie.

Zeventien verdachten aangehouden In aanloop naar de aanhouding van Taghi zijn zeventien verdachten uit zijn netwerk aangehouden, meldde Kraag ook. Dat was al bekend. Dat gebeurde in het Marengo-proces. Later zei hij in antwoord op een vraag bij de persconferentie: „Laten we vooropstellen dat als we hem eerder hadden kunnen aanhouden, dat we dat ook hadden gedaan. Dit complexe internationale onderzoek kost tijd. Dit zijn mannen met geld en netwerk en zij kunnen dus hun vrijheid kopen.”

Straatwerk, observeren en informanten Andy Kraag, hoofd van de Landelijke Recherche, zei dat Taghi gevonden is door onder meer straatwerk, observeren en het horen van getuigen. Ook werd gebruik gemaakt van digitaal onderzoek en inzet van informanten. „We kregen via ontsleutelde telefoons een ontluisterende inkijk in de communicatie van criminelen, waaronder Ridouan T. Er worden roekeloze beslissingen genomen over leven en dood. Dit is van onschatbare waarde gebleken voor dit onderzoek. Uit verschillende bronnen kwam informatie over zijn verblijfplaats. Hij is gezien in Zuid-Amerika, de Pacific, Marokko en het Midden-Oosten. Uiteindelijk bleek hij in Dubai te verblijven. Criminelen die zich bezighouden met liquidaties denken onterecht dat ze onaantastbaar zijn.”

'Vanochtend verlossende telefoontje' De politie was sinds maart 2018 op zoek naar Taghi, omdat hij wordt verdacht van betrokkenheid bij moorden in binnen- en buitenland. „Vanochtend heeft onze korpschef het verlossende telefoontje gekregen van de korpschef in Dubai", begint Van den Berg. In de afgelopen maanden heeft de politie samengewerkt met veel internationale partijen, waaronder de politie in Dubai. Volgens de chef Landelijke Eenheid verdienen alle specialisten die betrokken waren bij de zaak een groot compliment. „Er was sprake van een ongekende motivatie met de bedoeling om daarmee een grote klap uit te delen aan een criminele organisatie.”

Persconferentie politie en OM is begonnen De persconferentie van politie en justitie is begonnen. Allereerst is het woord aan Jannine van den Berg, politiechef van de Landelijke Eenheid.

Grapperhaus geeft vanavond persverklaring Ook minister Ferdinand Grapperhaus van Justitie en Veiligheid (CDA) zal vanavond een verklaring geven over de arrestatie van Taghi. Hij spreekt rond 18.30 uur de pers toe in Den Haag.

Persconferentie kwartier later De persconferentie van het OM en de politie begint naar verwachting rond 18.15 uur, meldt de NOS. Daarin worden meer details bekendgemaakt over de aanhouding van Taghi.

Verdenkingen aan het adres van Taghi De Nederlandse justitie verdenkt Taghi van betrokkenheid bij zeker elf liquidaties en pogingen daartoe in het criminele circuit in met name Amsterdam en Utrecht. In verband met de liquidatie van advocaat Derk Wiersum is vorige maand Taghi’s neef Anouar gearresteerd. In maart vorig jaar werd in Amsterdam-Noord de broer van kroongetuige Nabil B. geliquideerd. De uitvoerder van die laatste moord kreeg maandagochtend in hoger beroep celstraf van 28 jaar opgelegd.

Uitleveringsverdrag Nederland en de Verenigde Arabische Emiraten hebben geen uitleveringsverdrag met elkaar. Wel is in de voorbije maanden onderhandeld over een eventuele uitlevering van Taghi, van wie werd vermoed dat hij zich in de golfstaat ophield. Het Openbaar Ministerie heeft direct na zijn uithouding een verzoek om zijn uitlevering naar Dubai gestuurd. De verwachting is dat de procedure enige tijd in beslag neemt. Korpschef Erik Akerboom roemt de samenwerking met de politie van Dubai. Politie Politie Nederland Reactie korpschef @POL_Akerboom op aanhouding Ridouan T. https://t.co/z1zROpic1p 16 december 2019 @ 16:09 Volgen

Persconferentie om 18.00 uur Er zijn nog niet veel details bekend over Taghi's arrestatie. Om 18.00 uur houdt de politie een persconferentie waarop meer bekend wordt gemaakt. PolitieLE Landelijke Eenheid #Marengo Om 18:00 uur houdt de politie in Driebergen een persconferentie over de ontwikkelingen rond de aanhouding van Ridouan T. https://t.co/6ScKhS1IeL 16 december 2019 @ 16:05 Volgen