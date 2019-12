Zware blessure Memphis Depay, mist waarschijnlijk EK

Memphis Depay lijkt na zondag een streep te kunnen zetten door het Europees Kampioenschap voetbal dat in juni begint. De aanvaller van het Nederlands elftal scheurde in een wedstrijd van zijn club Olympique Lyon tegen Stade Rennes zondagmiddag de voorste kruisband van zijn linkerknie af. Volgens de Franse club is hij tenminste zes maanden uitgeschakeld.

Depay keerde na de rust niet terug uit de kleedkamer. Direct na de wedstrijd zei Lyon-directeur Juninho al dat gedacht werd aan een „serieuze blessure”. Depay heeft zelf nog niet gereageerd, maar volgens Olympique Lyon wordt hij binnenkort geopereerd.

Aanvoerder

Depay werd kortgeleden nog door de nieuwe trainer van Lyon, Rudi Garcia, benoemt tot aanvoerder van zijn team. Afgelopen week maakte hij vlak voor tijd een belangrijke gelijkmaker tegen RB Leipzig in de groepsfase van de Champions League, waardoor de Franse ploeg de knock-outfase haalde.

Onder bondscoach Ronald Koeman was Depay tot nog toe een onomstreden basisspeler in Oranje. De eerste wedstrijd van het Nederlands elftal op het EK, dat vanwege het 60-jarig bestaan in meerdere landen wordt gespeeld, is over ongeveer zes maanden. Op 14 juni speelt Nederland dan in de Johan Cruijff Arena in Amsterdam tegen Oekraïne.