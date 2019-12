Zeker 22 doden in Congo bij aanvallen rebellengroep

In het oosten van de Democratische Republiek Congo zijn zeker 22 mensen gedood bij een aanval van rebellenbeweging Forces Démocratiques Alliées (ADF). Onder de doden zijn zeker dertien vrouwen. Dat hebben de autoriteiten zondag bekendgemaakt, aldus persbureau Reuters.

Bekijk ook de fotoserie: De strijd tegen een militie in Congo’s ‘driehoek van de dood’

De aanvallen vonden plaats in de steden Baoba and Ntombi. Nog niet alle lichamen zijn geborgen omdat de autoriteiten moesten wachten op een escorte van het leger om het gebied uit te komen.

Vrijdag had de Congolese president Felix Tshisekedi nog gezegd dat de rebellengroep in het nauw gedreven was door het Congolese leger. Uit wanhoop zouden ze het aantal aanvallen hebben opgevoerd.

Offensief

Het Congolese leger begon eind oktober een offensief tegen ADF. Sindsdien zijn zeker 179 burgers gedood bij aanvallen van de rebellengroep. In het gebied is een vredemacht van de Verenigde Naties aanwezig om burgers te beschermen tegen het geweld van ADF. Maar sinds enkele weken zwelt het protest tegen de vredesmacht aan omdat ze, net als het Congolese leger, hier niet in zouden slagen.

Het geweld in de regio bemoeilijkt de vaccinatie-campagnes en de behandeling van ebolapatiënten. Eind november kwamen drie hulpverleners om bij aanvallen op ebola-behandelcentra in het noordoosten van het land.