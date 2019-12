Wat kan PSV-coach Mark van Bommel nog verzinnen?

Het is even na vijf uur zondagmiddag, als PSV-coach Mark van Bommel de trap oploopt naar de perskamer in de Kuip. PSV heeft net met 3-1 verloren bij Feyenoord. Perschef Thijs Slegers zet een flesje mineraalwater voor hem neer, als Van Bommel plaatsneemt voor de persconferentie, maar die bedankt. „Mark, graag je analyse van deze wedstrijd”, vraagt Slegers dan.

Die geeft Van Bommel, in 34 seconden. Zijn letterlijke tekst: „Heel goed begonnen, moeten we een paar goals maken. 1-0 achter. We blijven de betere partij. 2-0 achter. In de rust heb ik tegen de jongens gezegd: als wij een goal maken, gaan wij winnen.”

Hij pauzeert even, en gaat dan verder over de tweede helft. „Belachelijke VAR, belachelijke penalty [hands Nick Viergever]. 3-0. We blijven goed voetballen, alleen, daar heb je weinig aan als het resultaat zo slecht is. En ik maak mij wel zorgen over Donyell [Malen, die geblesseerd raakte]. Ik hoop dat dat meevalt.”

Van Bommel (42) heeft eerder bij Fox Sports al aangegeven dat hij niet aan opstappen denkt. „Al moet ik tegen de hele wereld vechten, ik geef niet op hoor.”

De crisis bij PSV verdiept zich verder. Twee zeges in de laatste twaalf wedstrijden. En zes nederlagen, waarvan het merendeel met grote cijfers. Het laatste gewonnen uitduel: 3 oktober, bij Rosenborg.

Meer balbezit

Van Bommel houdt zich vast aan het goede spel tegen Feyenoord. „We hebben gewoon hartstikke goed gevoetbald.” PSV heeft meer balbezit (60 procent) en meer doelpogingen (20 tegen 10) dan Feyenoord. „Als je ziet hoe we voetballen, normaal gesproken moet je hier winnen. Zou niet gek zijn als je hier gewoon met twee, drie goals verschil wint.”

Met die uitspraken toont Van Bommel dat hij het zicht op de werkelijkheid deels kwijt is geraakt. Feyenoord was voetballend minder, dat klopt, maar de thuisploeg compenseerde dat met vechtlust, slimheid, discipline en dodelijke efficiëntie.

Feyenoord, met de oude meester Dick Advocaat, bespeelde PSV naar zijn mogelijkheden. IJzervreter Leroy Fer werd opgeofferd om PSV-spelverdeler Mohamed Ihattaren uit te schakelen. En de backs van Feyenoord kwamen veel op over de zijkant, wat PSV in de problemen bracht omdat hun buitenspelers niet altijd meeverdedigen. En de Kuip bleek deze natte, winderige zondag opnieuw het spookhuis waarin PSV zoek raakte.

PSV creëerde wel een overwicht, maar deed er te weinig mee – de kansen waren ook niet zo groot als Van Bommel doet voorkomen. En op het moment dat de tegengoals vielen, had PSV niet de kracht, niet de kwaliteit, niet de pure wil om het om te kunnen draaien. Er was ook niemand die opstond bij PSV, toen het het hardst nodig was.

„Blijkbaar moet de gifbeker helemaal leeg”, zei Van Bommel. In breder perspectief, is het de vraag waarom diverse topaankopen niet renderen onder Van Bommel. En zich ook niet ontwikkelen.

Mark van Bommel tijdens de wedstrijd tegen Feyenoord. Foto Jeroen Putmans/ANP

Armindo Bruma, de zomeraanwinst van 15 miljoen: zondag de hele wedstrijd op de bank. Érick Gutiérrez: hij deed mee, maar was onzichtbaar. Ritsu Doan, voor 7,5 miljoen overgenomen van FC Groningen: te flets, te weinig gebruikmakend van de ruimtes die hij kreeg. De linksbackpositie, een probleem bij PSV, nu ingevuld door Olivier Boscagli: hij liet zich bij de 1-0 verrassen door Steven Berghuis, die in het vervolg nog twee strafschoppen benutte.

Hoe kan het dat Gastón Pereiro, eens een basisspeler, op een zijspoor is beland? Zondag viel de Uruguayaanse aanvaller in, en zorgde met een fraaie stift nog voor 3-1. Eerder in het seizoen werd hij nog op de tribune gezet door Van Bommel.

Aankoopbeleid

De selectie was voor dit seizoen zo ingericht dat in de breedte tegenvallers makkelijker opgevangen konden worden, bij vormverlies of blessures. Maar het is niet terug te zien.

Daarmee kom je uit bij het aankoopbeleid van technisch directeur John de Jong (42). De samenstelling én de diepte van deze selectie is onvoldoende gebleken, om het vertrek van Hirving Lozano, Luuk de Jong en Angeliño op te vangen. Zo is het middenveld – veel controleurs, weinig creativiteit – te afhankelijk van de ingevingen van de 17-jarige Ihattaren.

Hoe kan Van Bommel het omdraaien? Hij heeft al veel geprobeerd. Een andere aanvoerder, andere keeper. Eerder was het ontbreken van de geblesseerde Steven Bergwijn en Malen het voornaamste probleem – die redenering gaat nu niet meer op, al lijkt Malen voorlopig weer uitgeschakeld.

Over een week is het winterstop, er wachten nog twee duels: GVVV in de KNVB-beker (woensdag) en zaterdag thuis tegen PEC Zwolle. „Alles wat ons kan helpen om deze situatie te keren is bespreekbaar”, zei algemeen directeur Gerbrands eerder in het AD. „Als we in de winterstop iets nodig vinden, aankopen dan wel verkopen, dan kijken we daar naar. Financiële ruimte? Die is er, ja.”

De laatste minuten staat Van Bommel peinzend voor de dug-out, de armen over elkaar. De nederlaag dient zich aan. ‘Mark neem je rotzooi mee’, zingt de harde kern van Feyenoord.

Rond 16.20 uur loopt Van Bommel van het veld van de Kuip af. Hij geeft zijn spelers een korte omhelzing of een schouderklop. Alleen gaat hij richting spelerstunnel, met Feyenoord-reserve Yassin Ayoub. Enkele Feyenoord-supporters houden treiterend witte (zak)doekjes in de lucht als Van Bommel de tunnel inloopt – vanuit het PSV-vak blijft het rustig.

„,Het lijntje waarop we met z’n allen lopen is intussen flinterdun”, zei Gerbrands, begin december in het AD. De vraag is: hoe flinterdun is dat lijntje na zondag precies? Hoe lang krijgt Van Bommel nog?

NRC Rotterdam Elke vrijdag de beste stukken en het laatste nieuws uit de regio Rotterdam Inschrijven