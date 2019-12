Verdachte junta-agent uitgeleverd

Frankrijk heeft zondagavond de Argentijnse ex-agent Marío Sandoval uitgeleverd aan zijn thuisland opdat hij daar terecht kan staan voor veronderstelde betrokkenheid bij de ‘gedwongen verdwijning’ van een student tijdens de laatste militaire junta, in 1976. Naar verwachting komt hij deze maandag aan in Buenos Aires.

Sandoval (nu 66) ging in 1985, twee jaar na de val van de junta, in ballingschap in Frankrijk. De Argentijnse justitie vraagt sinds 2012 om zijn uitlevering en brengt hem in verband met de gedwongen verdwijning van architectuurstudent Hernán Abriata. De afgelopen acht jaar vocht Sandavol uitlevering meermaals aan, totdat vorige week zijn laatste beroepsmogelijkheid uitgeput was.

Volgens meerdere getuigenissen was Sandoval een van de meest sadistische folteraars in de beruchte marineschool ESMA, waar ook Abriata gedetineerd was voordat hij vermoord werd. Binnen het regime kreeg Sandoval de bijnaam Churassco (letterlijk: grill) omdat hij gevangenen martelde door ze op het onderstel van een bed te leggen dat onder stroom stond.