Van Barneveld eindigt dartcarrière met verlies WK

Raymond van Barneveld is tijdens zijn laatste WK darts in de eerste ronde uitgeschakeld. De vijfvoudig wereldkampioen verloor in de nacht van zaterdag op zondag met 3-1 van de Amerikaan Darin Young. Daarmee beëindigt Van Barneveld zijn loopbaan. Hij was in 1998, 1999, 2003, 2005 en 2007 de beste van de wereld.

De 52-jarige Van Barneveld verloor de eerste set met 3-1 en oogde ontevreden. In rap tempo haalde hij echter de tweede set met 3-0 binnen, waarna hij niet wist door te drukken. In de derde set werd het 3-2 en ook de vierde set eindigde in 3-2.

In de vierde set leek Van Barneveld het duel te kantelen, maar hij liet enkele kansen onbenut om een beslissende vijfde set af te dwingen. De 46-jarige Young besliste het duel door ‘dubbel-20’ te gooien en zorgde daarmee voor een enorme domper in het Londense Alexandra Palace. Van Barneveld had nog nooit van de onbekende Amerikaan verloren. Young neemt het in de tweede ronde op tegen Jeffrey de Zwaan.

Laatste toernooi

Van Barneveld kondigde begin dit jaar aan dat het WK van 2019-2020 zijn laatste toernooi zou zijn. Na een verlies in de Premier League tegen Michael van Gerwen eind maart in Rotterdam, zei Van Barneveld onmiddellijk te stoppen, maar op dat besluit kwam hij snel terug. Door het spelen van vloertoernooien dwong hij moeizaam plaatsing voor het WK af.

In 1998 was Van Barneveld de eerste Nederlandse darter die wereldkampioen werd. 21 jaar geleden versloeg hij Richie Burnett in de finale met 6-5. (ANP)