‘Chinese diplomaten de VS uitgezet op verdenking van spionage’

De Amerikaanse regering heeft twee medewerkers van de Chinese ambassade het land uitgezet op verdenking van spionage. De twee zouden in september een militaire basis in de staat Virginia zijn binnengedrongen. Dat schrijft de Amerikaanse krant The New York Times zondag. Het zou de eerste keer in dertig jaar zijn dat Chinese diplomaten die verdacht worden van spionage het land zijn uitgezet. Een van de twee mannen zou een medewerker zijn van de Chinese inlichtingendienst die zich voordeed als diplomaat.

De twee zouden met onder meer hun vrouwen de militaire basis binnen zijn gedrongen. Ze ontweken militair personeel en stopten pas toen brandweerwagens de weg blokkeerden, schrijft de krant. In oktober, enkele weken na het incident, maakte de Amerikaanse regering bekend Chinese diplomaten enkele beperkingen op te leggen. Zo moeten ze voortaan een bezoek aan een Amerikaans onderzoeksinstituut vooraf aankondigen.

Spionage

De uitzetting toont volgens de krant dat de regering zich harder opstelt tegen vermeende spionagepogingen van China. Ook zou het incident de Amerikaanse zorgen over een uitbreiding van de Chinese spionage-activiteiten vergroten. De afgelopen maanden hebben Chinese diplomaten steeds vaker en op steeds brutalere wijze geprobeerd om binnen te komen bij Amerikaanse onderzoekscentra, schrijft The New York Times.

De twee landen zijn in een handelsoorlog verwikkeld. Vrijdag bereikten de grootmachten een ‘eerste-fase-akkoord’ dat de opmaat moet worden naar een breder handelsakkoord.

China heeft het aantal diplomatieke posten wereldwijd flink uitgebreid. Inmiddels heeft het land de meeste posten, drie meer dan de Verenigde Staten. De groei heeft te maken met de Chinese internationale ambities.