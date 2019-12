Stijgende kosten flexwerkers drukken resultaten zorgsector

De stijgende kosten van de inhuur van flexmedewerkers drukken op het bedrijfsresultaat van de vier grootste zorgsectoren. Dat meldt het CBS maandag op basis van nieuwe cijfers over de financiën van zorginstellingen in 2018. Het gaat om de verpleeg- en verzorgingshuizen en thuiszorginstellingen, ziekenhuizen, de gehandicaptenzorg en de geestelijke gezondheidszorg.

Tussen 2015 en 2018 stegen de kosten van personeel dat niet in vaste loondienst is met 49 procent naar 2,7 miljard euro. Dat was een relatief sterke stijging van de personeelskosten voor uitzendkrachten, gedetacheerden of zzp’ers, stelt het CBS. Loonkosten van personeel in vaste dienst stegen ter vergelijking met slechts 9 procent, maar zijn met 37,2 miljard nog altijd het leeuwendeel van de personeelskosten.

De gestegen kosten voor inhuur verklaren een deel van het lagere bedrijfsresultaat van drie van de vier zorgsectoren. De winst - voor aftrek van belastingen - van de geestelijke gezondheidszorg daalde met 80 procent het sterkst, en is nog maar net positief. Verpleeg- en verzorgingshuizen en thuiszorginstellingen boekten in 2018 betere resultaten onder meer door een toenemende vraag naar zwaardere zorg en extra subsidie.

