Nederlandse vrouwen wereldkampioen handbal in de laatste seconde

De Nederlandse handbalsters hebben voor het eerst de wereldtitel veroverd. De ploeg van bondscoach Emmanuel Mayonnade greep het begeerde goud door in een zinderende finale van het WK in het Japanse Kumamoto Spanje te verslaan. Het verschil was één doelpunt: 30-29. Topschutter Lois Abbingh verzilverde in de slotseconde een strafworp.

Het behalen van de wereldtitel betekent dat Oranje zich rechtstreeks heeft geplaatst voor de Olympische Spelen in Tokio. Het was de tweede WK-finale voor het vrouwenteam. In 2015 verloor de ploeg in de finale van Noorwegen. Destijds voelde het zilver als een prachtige beloning voor de opmars naar de wereldtop. In Japan was het goud de ultieme bekroning. (ANP)