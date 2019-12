Myron Boadu, de spits die elk moment kan scoren

Elf jaar oud was hij toen hij werd afgetest door Ajax. Hij trainde drie keer mee en speelde een oefenwedstrijd waarin hij één keer scoorde. Best een goede stage, vond Myron Boadu. Bij Ajax dachten ze daar anders over. Er kwam een rood kruisje achter zijn naam: niet goed genoeg.

Zo belandde de spits van SC Buitenveldert uit Amsterdam bij die andere eredivisieclub uit Noord-Holland. AZ belde hem twee weken nadat hij in tranen was thuisgekomen van zijn eindgesprek bij Ajax en gaf hem een kans. Speelde Boadu in de jaren daarop tegen Ajax, dan was hij extra geprikkeld. Dan wilde hij laten zien dat ze het mis hadden gehad. Dat hij wél een potentiële topvoetballer was.

Zulke gevoelens heeft hij niet meer, zegt Myron Boadu zeven jaar later. „Dat was vooral iets in de eerste twee jaar. Dan was ik extra gedreven.”

Toch was het onmogelijk om zondagavond niet aan zijn afwijzing te denken, toen hij, in de laatste minuut van de eredivisiekraker van het weekeinde, het winnende doelpunt maakte tegen de club die hem niet goed genoeg had bevonden.

In een spannende maar verder vlakke wedstrijd kroop Boadu voor Ajax-doelman Andre Onana en kopte hij de 1-0 binnen. Ook AZ staat nu bovenaan, zij het met een minder doelsaldo dan Ajax, dat zonder geblesseerde toppers als Quincy Promes, David Neres en Daley Blind een povere indruk maakte. Ajax miste daadkracht en overwinningsdrang. De ploeg lijkt toe aan de winterstop. Aan rust.

Oerkreet

Voor AZ kon de terugkeer in eigen stadion niet mooier zijn. Het was de eerste thuiswedstrijd sinds in augustus een deel van het tribunedak instortte. Aangezien het dak daarna grotendeels is verwijderd, zullen mensen tot in de wijde omgeving van het AFAS Stadion hebben gehoord wat het voor de eigen fans betekende om die pot te winnen. Na de 1-0 steeg een oerkreet van geluk op in de donkere avondlucht. The boys are back in town, stond er op de sjaaltjes die supporters omhoog hielden.

De man die de vreugde losmaakte, speelde niet eens zijn beste wedstrijd. Hangend in de voorhoede – Boadu hoeft van zijn trainer Arne Slot amper mee te verdedigen – miste hij enkele goed uitgespeelde kansen. Geen mandekker kan zijn snelheid evenaren, maar zijn doelpogingen misten precisie. Een spitsenwissel? „Ik denk niet dat er veel trainers zijn die Myron naar de kant halen”, zei coach Slot. „Hij kan elk moment een goal maken.”

Myron Boadu na de wedstrijd tegen Ajax. Foto Ronald Bonestroo/ANP

Bij Ajax hebben ze dat inmiddels ondervonden. Maar met zijn treffer heeft de spits niet zozeer bewezen dat ze zeven jaar geleden in Amsterdam een inschattingsfout hebben gemaakt. Wetenschappers die zich hebben gespecialiseerd in de doorbraak van profvoetballers, stellen dat van spelers onder de twaalf jaar vrijwel niet te voorspellen is hoe goed ze later echt worden. Scouten onder die leeftijd heeft soms meer weg van een gok dan voortschrijdend inzicht.

Wel zou je kunnen stellen dat AZ met hem de juiste gok nam. Boadu rijpte razendsnel op de vruchtbare gronden van het jeugdcomplex in Wijdewormer en was slechts vijftien jaar toen hij voor het eerst met Jong AZ meedeed in de derde divisie, het vierde niveau in Nederland. Uit bij de topamateurs van GVVV scoorde hij direct twee keer. Een jochie voetbalde als een kerel.

Debuut in Oranje

Daarna ging het snel. Boadu debuteerde in 2018 op zeventienjarige leeftijd in het eerste van AZ en werd de eerste speler uit de eenentwintigste eeuw die zijn debuut in het Nederlands elftal heeft gemaakt, inclusief een doelpunt. Een speler om te koesteren, weten ze in Alkmaar, waar ze de spits samen met aanvalskompaan Calvin Stengs als een van de grootste parels uit de eigen jeugd beschouwen.

Met zulke spelers en al even verfijnd combinatiespel wapent AZ zich steeds beter in de concurrentiestrijd met het zo nabij gelegen Ajax. Dat beide clubs altijd in dezelfde vijver zullen vissen, is evident. Waar AZ ook een talent ontdekt, van Den Helder tot het Gooi, vrijwel altijd treffen ze daar ook scouts van Ajax, dat bij veel kinderen toch het meest tot de verbeelding spreekt.

Desondanks zijn er steeds meer spelertjes die bewust voor AZ kiezen of daar blijven als Ajax aanklopt. Zij geloven in de visie van de Alkmaarse clubleiding en verkiezen grotere slagingskansen bij AZ boven de ratrace richting roem en rijkdom in de Arena. Natuurlijk, er zullen altijd spelers blijven die zich wel laten verleiden. Die zijn niet tegen te houden, weten ze bij AZ. Maar tegenover de twijfelaars kan de club schermen met de verhalen van spelers als Boadu. Piepjong, basisspeler in de eredivisie en met elf doelpunten topscorer van de eredivisie.

Boadu zelf blijft ogenschijnlijk verlegen onder alle aandacht. Hij praat zachtjes tegen de journalisten die zich zondag om hem verdringen. Alsof hij is verrast door alle aandacht na zijn doelpunt. Toch zullen de grote clubs in Europa allang weten van zijn bestaan. En anders zorgt zijn zaakwaarnemer Mino Raiola daar wel voor, de man met hotlines naar de grootste clubs op het continent.