Lichaam aangetroffen in vuilcontainer Edam

In het centrum van Edam is zondagochtend een stoffelijk overschot aangetroffen in een vuilcontainer. De vondst aan de Schepenmakersdijk werd om 11.30 uur gemeld bij de politie.

Die kan desgevraagd nog geen verdere informatie geven over de toedracht van de vondst en of het lichaam van een man, vrouw of kind is. Op de Schepenmakersdijk is een plaats delict ingericht en wordt door de technische recherche en een schouwarts nader onderzoek gedaan. De omgeving blijft voorlopig afgezet.

Dit bericht wordt aangevuld.