IND-dossiers Turkse asielzoekers mogelijk in handen Turkije

Persoonlijke informatie van de Immigratie- en Naturalisatiedienst (IND) over een aantal Turkse asielzoekers is mogelijk terecht gekomen bij de Turkse autoriteiten. Dat meldt de IND na berichtgeving door RTL Nieuws zaterdagavond. De betrokken asielzoekers hebben daarom een verblijfsvergunning toegewezen gekregen van de vreemdelingendienst.

De dossiers zijn mogelijk in handen van de Turkse regering in Ankara gekomen doordat „een Turkse vertrouwenspersoon” die voor Nederland en andere EU-landen werkte is opgepakt, bevestigt de IND. Om „de veiligheid” van de asielzoekers te waarborgen, hebben zij een verblijfsvergunning gekregen. De vreemdelingendienst noemt geen specifieke aantallen, maar schrijft dat het „een beperkt aantal zaken” betreft.

Volgens RTL Nieuws gaat het om Yilmaz S., een Turkse advocaat die de IND hielp te onderzoeken of asielzoekers in Turkije gevaar lopen, bijvoorbeeld als tegenstander van president Recep Tayyip Erdogan. Hij zou werken voor de Duitse en Nederlandse ambassade. Eén van de betrokken asielzoekers is van een aanhanger van Fethullah Gülen, meldt de nieuwszender. Aanhangers van Gülen worden in Turkije vervolgd.