‘Ik had niet altijd discipline’

In

‘Om half zeven begin ik mijn dag met ademhalingsoefeningen. Na een koude douche en ontbijt vertrek ik naar de sportschool voor een krachttraining van twee uur. Daarna begint mijn werkdag.

„Deze discipline had ik niet altijd. Als student zat ik mezelf op veel vlakken in de weg. Mijn wekker ging op snooze tot het laatste moment, ik deed pas boodschappen als de koelkast leeg was. De kleinste dingen kostten mij veel moeite en ik was constant gefrustreerd.

„Ik besloot een coach te nemen op het gebied van voeding en mindset. Met haar had ik een wekelijks Skypegesprek waarin ze me hielp om met kleine doelen uiteindelijk sterk en onafhankelijk te worden. Ik leerde om te leven vanuit overvloed in plaats van schaarste, op die manier trek je vanzelf geld aan.

„Nadat ik afstudeerde, besloot ik zelf een mindsetcoach te worden. Ik heb een jaar lang op hoog niveau aan powerliften gedaan. Jonge mensen die een topsportmentaliteit willen toepassen op hun eigen leven of bedrijf, kunnen bij mij terecht, voor een half jaar vraag ik 2.100 euro. Ik heb nu vijf een-op-eenklanten en een groep van dertien. We bellen of spreken af in mijn woonplaats. Ik wil groeien met mijn bedrijf en dat lukt, sommige maanden heb ik al tien of twaalfK gepakt. Inmiddels werkt er een heel team voor me.”

Uit

‘Tot nu toe heb ik 20.000 euro in mezelf geïnvesteerd met coaching en persoonlijke ontwikkeling en daar heb ik geen seconde spijt van gehad. Je komt veel sneller bij succes als je je laat adviseren door iemand die hetzelfde doet, en meer weet dan jij. We vinden het logisch dat topsporters worden gecoacht; waarom geldt niet hetzelfde voor je dagelijks leven?

„Omdat mijn relatie pas is geëindigd, woon ik tijdelijk bij mijn vader en zijn mijn vaste lasten laag. Ik ga goed op de zon dus werk ik regelmatig vanuit het buitenland. Dit jaar was ik naar Thailand en Bali. In de ochtend sporten en naar het strand, in de middag aan de slag, als Nederland wakker wordt – heerlijk. De ene keer zit ik in een hostel, de andere keer in een villa. Ik wil binnenkort naar Cambodja, maar omdat de wifi daar traag is, moet ik dat goed voorbereiden.

„Verder hou ik veel van muziek. Ik speel piano, zing, bezoek de opera of pak een festival. Ik breng veel tijd door met mijn vrienden en familie en vind het leuk om ze te verwennen met cadeaus.

„Voor mijn dertigste wil ik miljonair zijn – het geeft je zoveel vrijheid en scheelt een hoop stress. En dan de dingen die je met het geld kunt doen: reizen, impact maken met je bedrijf, doneren aan een kindertehuis.”

Netto-inkomen: 5.000 euro (gemiddeld) Vaste lasten: zakelijke kosten (2.500 euro voor ondersteunend team), mobiel/internet (10 euro), verzekeringen (80 euro), auto (100 euro), boodschappen (500 euro), huisdier (kat, 20 euro), sporten (35 euro), kleding (200 euro), verzorging en wellness (20 euro), horeca (200 euro), reizen (500 euro), cadeautjes (200 euro) Sparen: (500 euro) Laatste grote uitgave: vliegticket naar Bali, 1.200 euro