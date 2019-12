Greta Thunberg en het mooie van overvolle treinen

Voor veel Duitsers was de situatie waarin klimaatactiviste Greta Thunberg zich zaterdagavond bevond erg herkenbaar. Op een foto die ze via Twitter verspreidde, zat ze op de grond op het tussenbalkon van een ICE-trein, naast koffers en rugzakken. De Time Person of the Year 2019 met opgetrokken knieën ergens tussen gangpad, uitgang en wc, vermoeid naar buiten starend.

„In overvolle treinen op reis door Duitsland. Eindelijk op weg naar huis!”, schreef ze erbij, terugkerend van de klimaatconferentie in Madrid.

Niet alleen kreeg ze bijval (‘Welkom in het leven van Duitse treinreizigers’ en ‘hou ook rekening met vertragingen’) en kritiek (‘voor vier euro had je een reservering kunnen kopen’). Maar vooral was het de Deutsche Bahn die het op Twitter moest ontgelden.

Waarschijnlijk had Greta haar gereserveerde plaats niet kunnen vinden, twitterde iemand honend, omdat op het laatste moment de volgorde van de wagons wel weer omgegooid zou zijn. Een ander mopperde dat nu de hele wereld kon zien hoe zwaar Duitse treinreizigers het doorgaans hebben.

Dat konden de spoorwegen niet op zich laten zitten. „We wensen Greta een goede thuisreis en werken hard aan meer treinen, verbindingen zitplaatsen”, twitterde de persafdeling zondagmorgen.

En een paar uur later: Beste Greta, dank dat je ons steunt in de strijd tegen de klimaatverandering. En dat je met ons op reis was met 100 procent ecostroom. Maar nog mooier was het geweest, voegde het spoor er meteen in een volgende tweet aan toe, als je ook vermeld had hoe vriendelijk en competent je door ons team geholpen bent op je zitplaats in de eerste klas.

Uitgevallen trein bij Bazel

Daarop staken de speculaties op. Had Greta gelogen, en de Deutsche Bahn in een kwaad daglicht gesteld? Een paar uur later helderde ze het zelf op: wegens een in Bazel uitgevallen trein moest ze in twee treinen op de grond zitten, maar vanaf Göttingen had ze inderdaad een zitplaats gekregen. En allemaal geen probleem, want „overvolle treinen zijn een goed teken, het betekent dat er veel vraag naar treinreizen is’’

Dat het mobiele bereik in de trein blijkbaar goed genoeg was om te twitteren, zal menige Duitse treinreiziger zien als een onverwachte meevaller.