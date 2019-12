Feyenoord wint in de Kuip met 3-1 van PSV

Feyenoord heeft zondag in de eigen Kuip met 3-1 gewonnen van PSV. Aanvoerder Steven Berghuis maakte alle doelpunten voor de ploeg van trainer Dick Advocaat. Door de overwinning is Feyenoord voorlopig de nummer vijf van de eredivisie. PSV, dat voor de vijfde keer op rij een uitwedstrijd in de competitie niet wist te winnen, staat vierde.

Feyenoord kwam in de negentiende minuut op voorsprong. Steven Berghuis kwam goed voor zijn directe tegenstander Olivier Boscagli en kopte de bal al vallend achter PSV-doelman Lars Unnerstall. Een kwartier later verdubbelde diezelfde Berghuis de voorsprong uit een strafschop. PSV-captain Denzel Dumfries hield vast en scheidsrechter Bas Nijhuis wees naar de stip.

Nog een penalty

Kort na de rust was een grote kans niet besteed aan PSV-spits Donyell Malen. Hij stuitte op de van een blessure teruggekeerde Feyenoord-doelman Kenneth Vermeer. Niet veel later viel Malen geblesseerd uit. Na ruim een kwartier in de tweede helft kreeg Feyenoord een tweede penalty. Verdediger Nick Viergever maakte hands en opnieuw kon Nijhuis niets anders dan een strafschop toewijzen aan de Rotterdammers.

PSV ging in het restant van de wedstrijd op zoek naar de eretreffer. Die kwam er zes minuten voor tijd: de ingevallen Gaston Pereiro stiftte de bal over Vermeer. Dichterbij kwam het team van trainer Mark van Bommel niet.

Door de nederlaag blijft de Eindhovense ploeg vierde op de ranglijst en is de achterstand op koploper Ajax, dat een wedstrijd minder heeft gespeeld, tien punten. Willem II, dat vrijdag won van SC Heerenveen, staat na het voetbalweekend derde.

Europees uitgeschakeld

Zowel PSV als Feyenoord speelde afgelopen donderdag het laatste duel in de groepsfase van de Europa League. Feyenoord ging in Portugal onderuit tegen FC Porto en PSV speelde in eigen huis met 1-1 gelijk tegen het Noorse Rosenborg BK. Beide teams zijn Europees uitgeschakeld.

Later op zondag spelen nummer twee AZ en koploper Ajax tegen elkaar in Alkmaar. Het is de eerste keer sinds 4 augustus dat AZ weer in het eigen - deels verbouwde - AFAS-stadion mag uitkomen, nadat het dak was ingestort. Als AZ wint van Ajax komt het in punten gelijk met de ploeg uit Amsterdam.

Ook Heracles Almelo en FC Utrecht spelen zondag nog tegen elkaar. Eerder op de dag won FC Emmen, dat van de 18 punten er 17 in het eigen stadion wist te behalen, met 2-0 van Sparta.