Een hectische verkiezingsnacht op de NRC-redactie

Op de uitslagenkaart van de Britse verkiezingen kon je de versplintering van het Verenigd Koninkrijk in één oogopslag zien. Engeland bijna helemaal blauw – een overweldigend aantal kiesdistricten gewonnen door de Tories van Boris Johnson. Maar Schotland vrijwel geheel geel – een enorme groei van de Schotse Nationale Partij die onafhankelijkheid wil van het Verenigd Koninkrijk.

Correspondent Melle Garschagen had de gevolgen van de verkiezingszege van Johnsons Tories al eerder in de nacht helder geanalyseerd. Zijn conclusie: een comfortabele meerderheid om Brexit nu echt op 31 januari door te laten gaan. Maar ook een nieuwe serie problemen voor Johnson. Zoals de veranderde electorale basis van de Conservatieven, met nieuwe wensen en belangen, en de dreiging van het uiteenvallen van het Verenigd Koninkrijk.

En toen moest de crisis bij Labour nog komen. Daar ging vrijdagnacht eerst een nachtcorrespondent – een medewerker in een andere tijdszone – en daarna de nieuwsdienst op de NRC-redactie in Amsterdam mee aan de slag. En nauwelijks later ook nam buitenlandredacteur John Hoogerwaard het stokje over.

Dit soort snelle verslaggeving en analyse onder hoge tijdsdruk zijn een journalistieke bron van energie – heerlijk om samen te maken. Garschagen is vanuit Londen een echte teamspeler, die om 3 uur ’s nachts niet vergeet de ochtendploeg alvast een hart onder de riem te steken.

Op Instagram kun je een story zien over de scenario’s die Garschagen en de redactie op donderdagavond hadden voorbereid voor de NRC Next van vrijdag. Die ging namelijk al om tien over elf naar de drukker, terwijl de betrouwbare exit-polls pas om 11 uur kwamen.

In de loop van de week was er ook wel eens gefronst over de Britse verkiezingen. Op woensdag had Garschagen de balans van de verkiezingscampagne opgemaakt. Zijn ‘voorstuk’ was door de nieuwschefs gebracht als opening van de ochtend- en middagedities en ook van de homepage.

“Geen verrassende benadering”, merkte een redacteur bij de nieuwsvergadering de volgende ochtend op. Nu was voorspelbaar wel de laatste karakterisering die past bij de verkiezingsverslaggeving van deze correspondent. Garschagen had er de afgelopen weken juist voor gekozen om niet mee te deinen in de verkiezingskaravanen van Johnson en Labour-leider Jeremy Corbyn – deze goede round-up over de campagne was dus geen herhaling van zetten.

In plaats daarvan bekeek hij de politiek de afgelopen weken in een serie verhalen vanuit twee buurstadjes in het noordwesten van Engeland: het armere Morecambe en het rijkere Lancaster. Op verkiezingsdag, donderdag, vertelde hij in een podcast waarom hij daarvoor gekozen had. Britse kiezers praten niet over het hetzelfde als hun leiders. Ze willen oplossingen voor hun concrete problemen, zoals de gezondheidszorg.

Dat leverde verfrissende verhalen op die lieten zien dat het Verenigd Koninkrijk nog altijd veel meer is dan de politieke impasse rond Brexit. Veel kiezers hebben daar juist genoeg van en willen dóór. Over Brexit zullen we evengoed nog veel horen. Na Brexit komen de onderhandelingen over de toekomstige relatie tussen VK en EU. Van groot belang, ook voor de Nederlandse economie en samenleving.