Een dode en veertien gewonden bij aardbeving Filipijnen

Het zuiden van de Filipijnen is zondag opgeschrikt door een aardbeving met een schaal van 6,8, die vooral is gevoeld in en om de metropool Davao. Iets zuidelijker kwam in het stadje Matanao een meisje van zes om het leven toen een muur op haar belandde. Veertien mensen raakten gewond.

De beving werd rond half acht ‘s ochtends Nederlandse tijd geregistreerd door de Amerikaanse U.S. Geological Survey. Het epicentrum lag 61 kilometer ten zuidwesten van Davao op een diepte van ruim 28 kilometer. Er is geen reden tot zorgen om een eventuele tsunami, aldus het Pacific Tsunami Warning Center.

De beving is de vijfde in drie maanden tijd op het eiland Mindanao, waar bij elkaar opgeteld twintig mensen om het leven zijn gekomen. President Rodrigo Duterte komt uit Davao en was in de stad op het moment dat de aarde daar beefde. Hij en zijn gezin zijn ongedeerd, heeft een woordvoerder aan persbureau Reuters laten weten.

In het gebied waar de Filipijnen liggen, de zogeheten „ring van vuur”, komen de meeste aardbevingen ter wereld voor.