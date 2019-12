Dode in vuilcontainer Edam niet door misdrijf omgekomen

De man wiens stoffelijk overschot zondagochtend in Edam werd aangetroffen in een vuilcontainer, is niet door een misdrijf om het leven gekomen. Dat meldt de politie zondagavond. Het gaat om een 39-jarige man uit Muntendam. Hoe het stoffelijk overschot in de container terecht is gekomen, is niet bekend.

De politie kreeg rond 11.30 uur een melding dat op de Schepenmakersdijk in het centrum van Edam in een vuilcontainter een lichaam was gevonden. De politie zette de omgeving af en verrichtte onderzoek.

Het is niet bekend wat de doodsoorzaak is geweest. Omdat er geen sprake is van een misdrijf houdt het politieonderzoek op. Volgens persbureau ANP leidde de man een zwervend bestaan.