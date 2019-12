Arrestatiebevel voor oud-president Bolivia Evo Morales

De Boliviaanse interim-president Jeanine Añez heeft zaterdagavond laat een arrestatiebevel aangekondigd tegen haar voorganger Evo Morales. Dat meldt persbureau Reuters. Er is aangifte tegen Morales gedaan wegens opruiing. Het bevel tot aanhouding wordt de komende dagen uitgevaardigd.

Morales heeft eerder deze week een beschermende vluchtelingenstatus gekregen van de regering van Argentinië, waar hij na een maand in Mexico naartoe vluchtte. Of die status zwaarder weegt dan het uitleveringsverdrag dat de buurlanden sinds 2013 met elkaar hebben, is niet duidelijk. Morales zou zich hebben gevestigd in een stad nabij de grens.

De oud-president was Bolivia ontvlucht nadat onrust was ontstaan over de uitslag van verkiezingen in oktober. Morales won daarin een vierde termijn, maar werd ook beschuldigd van het manipuleren van de uitslag. Onder druk van het leger stapte de socialist op 10 november op.

Añez: „Morales heeft nooit ergens respect voor getoond, ook niet de grondwet. Dus als hij terugkomt naar Bolivia, verwacht het land antwoorden. Hij heeft openstaande rekeningen bij de Boliviaanse justitie.” Kort na Morales’ vertrek riep toenmalig senator Añez zich uit tot plaatsvervangend leider van Bolivia.