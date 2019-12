Akkoord bereikt op klimaatconferentie Madrid

Na ruim twee weken onderhandelen zijn de bijna tweehonderd deelnemers aan de klimaatconferentie COP25 in Madrid zondagochtend tot een slotakkoord gekomen. Dat heeft de organisatie bekendgemaakt. Ruim veertig uur later dan gepland spraken de landen af voor volgend jaar hun klimaatdoelstellingen voor 2030 „zoveel mogelijk aan te scherpen”.

Het doel van de conferentie van de Verenigde Naties was de doelstellingen uit het klimaatakkoord van Parijs uit 2015 verder uit te werken, maar het is de landen niet gelukt daarover concrete afspraken te maken. In Parijs besloten de landen samen de opwarming van de aarde te beperken tot 1,5 graden Celsius.

‘Spijkers met koppen slaan’

De Nederlandse Europarlementariër Bas Eickhout noemt de uitslag van de klimaattop dan ook „teleurstellend”. Eickhout leidde de delegatie van het Europees Parlement in Madrid. „Het gat tussen wat de wetenschap ons vertelt te doen en wat politici tot nu toe leveren op klimaattoppen is enorm”, vindt hij.

Volgend jaar is de eerste keer dat deelnemende landen aangescherpte nationale klimaatplannen moeten leveren. De volgende klimaattop in het Schots Glasgow eind 2020 wordt volgens Eickhout daarom „cruciaal”. In aanloop naar die conferentie vindt in september volgend jaar nog een China-EU-top plaats „Dan moet de EU klaar zijn om spijkers met koppen te slaan”, aldus de Europarlementariër.